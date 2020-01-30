سفير الصين بالمملكة: اتخذنا إجراءات حاسمة للسيطرة على «كورونا»

تواصل – وكالات:

أكد السفير الصيني في المملكة “تشن وي تشينغ” أن بلاده اتخذت إجراءات حاسمة تجاه تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا، موضحا مدى قابلية المصابين بالمرض للعلاج.

وقال السفير إن الصين تمتلك نظاما للوقاية على المستوى الوطني، وتنفذ كافة التدابير على قدم وساق، وتتخذ التدابير الحاسمة وغير العادية من أجل السيطرة على الوباء في أقرب وقت ممكن وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وأضاف أنه في الوقت الراهن فإن الوباء تحت السيطرة وقابل للعلاج، مؤكداً ثقة بلاده في قدرتها على التغلب عليه نهائيا.

وتسبب فيروس كورونا الجديد في مقتل أكثر من 100 شخص جميعهم في الصين وإصابة الآلاف ودفعت الأزمة الصحية السلطات الصينية إلى فرض الحجر الصحي لما لا يقل عن 56 مليون شخص يعيشون في مقاطعة هوبي وسط الصين وإلغاء احتفالات العام القمري الجديد في جميع أنحاء البلاد.