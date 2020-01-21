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فوائد مذهلة للجسم عند التوقف عن تناول الطعام ليلاً

فوائد مذهلة للجسم عند التوقف عن تناول الطعام ليلاً
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تواصل – وكالات:

بخلاف ما يتم الحديث عنه في بعض أنظمة الحمية الغذائية، فإن الأكل بعد الساعة السادسة مساءً لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الوزن والسمنة، لكن رغم ذلك فإن التوقف عن الأكل مساءً قد يكون مفيداً للصحة، بحسب ما يقول خبراء التغذية.

فحسب سيلك ريستميير، من جمعية التغذية الألمانية، فإن الأمر له علاقة “بالطاقة الإجمالية التي نستهلكها خلال اليوم”، فمن يأكل كثيراً وباستمرار فإنه يقوم بذلك أيضاً خلال الليل، ولا يقتصر على عشاء خفيف، بل قد يلجأ خلال الليل أيضاً إلى الشوكولاتة وشرائح البطاطس الرقيقة المقلية.

قاعدة التوقف عن الأكل بعد الساعة السادسة مساءً يمكن أن تساعد على الحد من الإمداد المستمر للجسم بالطاقة، وبذلك تحصل عملية الأيض على راحة ضرورية ولا تصبح معتادة على الإمدادات الليلية المتواصلة، حسب ما يوضح ريستميير.

ويقول بهذا الخصوص، كما جاء في موقع صحيفة “تسايت” الألمانية: “كلما أكلت باستمرار تأكل أيضاً كثيراً”.

عادة لا يوجد ما يعارض تناول وجبة ساخنة ومتنوعة في الليل، خاصة عندما يكون الغذاء خفيفاً، “فالأمر هنا مسألة فردية تختلف بحسب ما يفضله كل واحد”، يشرح خبير التغذية الألماني سيلك ريستمبير.

فتناول وجبة ساخنة ومعقولة مساءً ليست بالضرورة أمراً سيئاً من الناحية الصحية وتوازن الطاقة بالجسم، كما جاء في موقع “تسايت” نقلاً عن جمعية التغذية الألمانية.

وكانت دراسة جديدة صادرة عن الجامعة الأمريكية ألاباما أفادت أن تقييد أوقات الوجبات يؤدي إلى تناول كميات أقل من الطعام. وأضافت أن سبب ذلك يعود ربما إلى تناول الطعام بما يتلاءم مع ساعة الجسم الطبيعية، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

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