«مدني جازان»: تقلُبات جويِّة وأمطار على المنطقة وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر

تواصل – جازان:

نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، حيث تشهد المنطقة تقلبات في الأجواء ما بين هطول للأمطار وجريان للسيول والأودية.

ودعت المديرية الجميع لأخذ الحيطة والحذر بجانب التقيد بالإرشادات والتعليمات المتعلقة بالسلامة خاصة في مثل هذه الحالات، وأهابت المديرية في تنبيهها للمواطنين بعدم الخروج في حالات الأمطار الغزيرة إلا للضرورة القصوى مع عدم الاقتراب من تجمعات المياه، وعدم المجازفة بدخول الأودية ومجاري السيول وتجنب المخاطرة بقطع تلك المجاري في حالة جريان المياه.

وأعلنت المديرية عن كامل استعدادها من خلال تطبيق خطط مواجهة أخطار السيول والأمطار بناء على ما يرد من المستجدات المتعلقة بالتغيرات المناخية مع اتخاذها لجميع الإجراءات الوقائية.