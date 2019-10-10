دراسة حديثة: الطماطم ترفع خصوبة الرجال 50%

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن تناول الطماطم يوميا يحسن الحيوانات المنوية، ما يرفع خصوبة الرجال بنسبة 50%.

وأكد الباحثون وفقا لصحيفة “ديلي ميل”، أن الليكوبين المسؤول عن لون الطماطم يقلل ضغط الدم وخطر الإصابة بسرطان البروستاتا، كما يرفع قدرة الحيامن على السباحة بشكل أسرع، وذلك بعد 3 أشهر من تناول ملعقتين كبيرتين من معجون الطماطم في اليوم.

ووضع الباحثون الليكوبين في حبوب تناولها 600 رجل شاركوا في الدراسة راوحت أعمارهم بين 19-32 عاماً، يعاني نصفهم من سوء صحة الحيامن، وخلال 12 أسبوعاً شهدوا تحسناً بنحو 50% في النوعية وعدد وحجم الحيامن.

وعلق المسؤول عن الدراسة أستاذ علم الذكورة بجامعة شيفيلد آلان باسي على النتائج بقوله: “شهدنا نتائج هائلة في الحيوانات المنوية لمتناولي الطماطم، كان التحسن في الشكل والحجم والنوعية مثيراً للدهشة”.