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تحذيرات من تسونامي جديد باليابان.. وسفارة المملكة تحذر رعاياها

تحذيرات من تسونامي جديد باليابان.. وسفارة المملكة تحذر رعاياها
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تواصل – وكالات:

شهدت اليابان، اليوم الثلاثاء، حدوث زلزال بقوة تتراوح بين 6.4 و6.8 درجة على مقياس ريختر، في حين دعت السفارة السعودية في طوكيو رعاياها للتقيد بتعليمات الكوارث، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين السعوديين المقيمين في اليابان.

ووقع الزلزال في محافظة نييغاتا على عمق 30 كيلومتراً، ويبعد مركزه 85 كيلومتراً إلى الشمال الشرقي من جزيرة هونشو، كما يبعد 34 كيلومتراً عن محافظة ياماجاتا.

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي ووكالة رصد الزلازل اليابانية من نشوء موجات تسونامي على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

وأكدت السفارة السعودية أنها تتابع الحدث، داعية رعاياها إلى التواصل مع إدارة شؤون السعوديين في حالة الطوارئ على الأرقام (09055833862)، (0335895242).

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