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«الحصيني» يحدد الموعد المتوقع لبدء فصل الصيف فلكياً.. أطول نهار في السنة

«الحصيني» يحدد الموعد المتوقع لبدء فصل الصيف فلكياً.. أطول نهار في السنة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ أن يوم الجمعة المقبل هو بداية فصل الصيف فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويكون هذا اليوم هو أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وقال عبر حسابه في “تويتر”: أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفي؛ يوم الجمعة المقبل، وهو إيذان ببدء فصل الصيف فلكياً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ويكون هذا اليوم هو أطول نهار وأقصر ليل في السنة، طبقاً للحسابات الفلكية وتكون الشمس عمودية على الخط الوهمي مدار السرطان الذي يمر بنواحي حوطة بني تميم.

وأضاف: مع تعامد الشمس على السرطان يكون حر الانصراف؛ انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب، تقول العرب: “لا حر إلا بعد الانصراف”.

وتابع: “يستمر الصيف (٩٤) يوماً تقريباً، هذا اليوم تكون الشمس في أقصى ارتفاع لها في السماء ظهراً؛ ما يعطي إحساساً بالحرارة فيه طباخ اللون، وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر”.

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