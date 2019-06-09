6 زيوت أساسية لإنقاص الوزن بسرعة

زيت القرفة.

إذا كان اشتهاء السكريات والحلوى هو نقطة ضعفك استنشق زيت القرفة لتقليل الرغبة في السكر، وتوازن الأنسولين بالجسم.

زيت الليمون والبرتقال.

إذا خلطت بين زيت الليمون (الحامض) والبرتقال ستحصل على توليفة رائعة من الزيوت الأساسية التي تزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون، وتكبح الشهية وخاصة الأكل لإشباع الحالة المزاجية.

زيت النعناع.

يُعرف أيضاً باسم زيت المنثول، ويشتهر بتحسين الخضم وحرق الدهون، وكبح اشتهاء السكريات.

زيت الشُّمّر.

يمتاز هذا الزيت بأنه يساعد على ضبط الساعة البيولوجية، وكبح الشهية وخاصة الأكل في وقت متأخر من الليل، وتنشيط حرق الدهون.

زيت الزنجبيل.

يمكنك استنشاق أو إضافة هذا الزيت إلى الطعام، فهو ينشّط الهضم ويحسن قدرة الجسم على الاستفادة من المغذيات وحرق الدهون، وتقليل الالتهابات.

زيت خشب الصندل.

من أفضل الزيوت لتحسين الحالة المزاجية وتخفيف التوتر، وكبح الشهية الناتجة عن الضغوط وانخفاض الحالة المعنوية.