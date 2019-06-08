«تركي الفيصل» يوضح سبب إلقاء «جثة ابن لادن» في البحر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس الاستخبارات السعودية سابقاً الأمير تركي الفيصل، سبب إلقاء الولايات المتحدة لجثّة أسامة بن لادن في البحر بدلاً من دفنه.

وأوضح أن الولايات المتحدة، لم تُرِد أن يكون له قبر أو مزار يجلب الناس إليه، لافتاً إلى أنه لا يوجد لديه تحليل لسبب قـتـل الجيش الأمريكي ابن لادن بدلاً من اعتقاله، لكنّ الأمريكيين قالوا إنه كان يحمل سلاحاً عندما اقتحموا غرفته وتم قتله لهذا السبب.

وقال تركي الفيصل، خلال لقائه ببرنامج الذاكرة السياسية على قناة “العربية”، إن ما فعله أسامة بن لادن لم يكن في مخيلة أحد، مضيفاً أن ابن لادن كان حريصاً على تغيير محل إقامته من حين إلى آخر حتى لا يتم التعرف على مكانه.

وأضاف أنه طلب من قائد حركة طالبان الأفغانية سابقاً، الملا عمر، تسليم أسامة بن لادن للمملكة أكثر من مرة، لكنه رفض.

وتابع أنه حذر الملا عمر من أن قراره بعدم تسليم بن لادن للسلطات السعودية سيضر بأفغانستان، وأنه يجب إعادة النظر فيه، مؤكدا أن المملكة قطعت علاقتها بحكومة طالبان عقب ذلك.