دراسة: هؤلاء عرضة للوفاة بأمراض القلب أكثر من غيرهم

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن الرجال والأرامل والمطلقين أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض قلب جسيمة، من النساء اللواتي يعانين من الحالة المرضية نفسها.

ووجد الخبراء الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة أن الرجال الذين توفيت زوجاتهم، يرجح أن يموتوا من أزمة قلبية بنسبة 11% أكثر من النساء اللواتي فقدن أزواجهنّ.

وكذلك، يرجَّح وفاة الرجال الأرامل بنسبة تزيد على 10% من قصور في القلب، وترتفع النسبة هذه إلى 13% إذا كانوا يعانون من نبض غير منتظم (الرجفان الأذيني) مقارنة بالنساء الأرامل اللواتي يعانين من الوضع نفسه.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الوفيات في أوساط الرجال المطلقين الذين يعانون من نبض غير منتظم تفوق 14% نسبة النساء المطلقات المصابات بالمشكلة نفسها؛ وفق ما وجدت الدراسة.

أما بالنسبة إلى الأشخاص المتزوجين فإن خطر الوفاة بين الذكور الذين يعانون من نبض غير منتظم يزيد على النساء بنسبة 6%.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة هذه تأتي بعد دراسة سابقة وجدت أن الزواج قد يزيد احتمالات النجاة من أزمة قلبية، خصوصاً بالنسبة إلى النساء.