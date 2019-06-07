دراسة: هؤلاء عرضة للوفاة بأمراض القلب أكثر من غيرهم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«سي إن إن»: «صفقات صينية» لتطوير برنامج صواريخ باليستية بالمملكة

«سي إن إن»: «صفقات صينية» لتطوير برنامج صواريخ باليستية بالمملكة

قرار جديد من المملكة بشأن رؤية الأهلة.. بدءاً من رمضان المقبل

قرار جديد من المملكة بشأن رؤية الأهلة.. بدءاً من رمضان المقبل

«السجون» تكشف شروط الإفراج عن الموقوفين عبر «فُرجْت».. وتحذر من أمر خطير

«السجون» تكشف شروط الإفراج عن الموقوفين عبر «فُرجْت».. وتحذر من أمر خطير

حواجز حديدية على أبواب «الحمامات العامة» بجدة.. 10 ريالات رسم الدخول (صور)

حواجز حديدية على أبواب «الحمامات العامة» بجدة.. 10 ريالات رسم الدخول (صور)

دراسة: هؤلاء عرضة للوفاة بأمراض القلب أكثر من غيرهم

دراسة: هؤلاء عرضة للوفاة بأمراض القلب أكثر من غيرهم
0

تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن الرجال والأرامل والمطلقين أكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب أمراض قلب جسيمة، من النساء اللواتي يعانين من الحالة المرضية نفسها.

ووجد الخبراء الذين شاركوا في إعداد هذه الدراسة أن الرجال الذين توفيت زوجاتهم، يرجح أن يموتوا من أزمة قلبية بنسبة 11% أكثر من النساء اللواتي فقدن أزواجهنّ.

وكذلك، يرجَّح وفاة الرجال الأرامل بنسبة تزيد على 10% من قصور في القلب، وترتفع النسبة هذه إلى 13% إذا كانوا يعانون من نبض غير منتظم (الرجفان الأذيني) مقارنة بالنساء الأرامل اللواتي يعانين من الوضع نفسه.

وأشارت الدراسة إلى أن نسبة الوفيات في أوساط الرجال المطلقين الذين يعانون من نبض غير منتظم تفوق 14% نسبة النساء المطلقات المصابات بالمشكلة نفسها؛ وفق ما وجدت الدراسة.

أما بالنسبة إلى الأشخاص المتزوجين فإن خطر الوفاة بين الذكور الذين يعانون من نبض غير منتظم يزيد على النساء بنسبة 6%.

تجدر الإشارة إلى أن الدراسة هذه تأتي بعد دراسة سابقة وجدت أن الزواج قد يزيد احتمالات النجاة من أزمة قلبية، خصوصاً بالنسبة إلى النساء.

 

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ثمرة» تخلصك من مشاكل ضغط الدم وأمراض القلب

«ثمرة» تخلصك من مشاكل ضغط الدم وأمراض القلب

وفاة شاب هندي بعد قضائه 6 ساعات متواصلة في لعبة «ببجي»

وفاة شاب هندي بعد قضائه 6 ساعات متواصلة في لعبة «ببجي»

أيهما أفضل للقولون والقلب وتحسين الهضم.. الشاي الأخضر أم الأحمر؟

أيهما أفضل للقولون والقلب وتحسين الهضم.. الشاي الأخضر أم الأحمر؟

مقيم يشنق نفسه في «شرائع مكة».. والجهات الأمنية تحقق

مقيم يشنق نفسه في «شرائع مكة».. والجهات الأمنية تحقق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان
انفوجرافيك

7عادات تبدأ بها نظاما غذائيا صحيا بعد رمضان

المزيد
النور يخرج من «غيابة الجب»
مقالات

النور يخرج من «غيابة الجب»

المزيد
توصيات القمة العربية الطارئة بمكة
انفوجرافيك

توصيات القمة العربية الطارئة بمكة

المزيد
دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية
تقارير وحوارات

دور إيران «الخبيث» في تزويد الحوثيين بـ «الدرون» والصواريخ الباليستية

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>