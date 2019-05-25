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«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية وبرد ورياح مصحوبة بأتربة وغبار على 10 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: أمطار رعدية وبرد ورياح مصحوبة بأتربة وغبار على 10 مناطق
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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق نجران, جازان, عسير, الباحة ومكة المكرمة ومرتفعاتها تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال وشمال غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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