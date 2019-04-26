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تمرين بسيط يحمي كبار السن من «الزهايمر»

تمرين بسيط يحمي كبار السن من «الزهايمر»
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة أميركية حديثة، إلى أن ممارسة التمرينات لمدة 30 دقيقة، تزيد من نشاط دوائر الدماغ المرتبطة بالذاكرة لدى كبار السن، ما يحميهم من خطر الإصابة بالزهايمر.

الدراسة أجراها باحثون بجامعة “مريلاند” الأمريكية، ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية Journal of the International Neuropsychological Society العلمية.

وقام الباحثون بقياس نشاط الدماغ باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي للمشاركين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و85 عاماً.

وطلب الفريق من المشاركين أيضاً القيام بمهام متعلقة بالذاكرة تتضمن تحديد الأسماء الشهيرة والأسماء غير الشهيرة.

وحسب الدراسة، تقوم عملية تذكر الأسماء الشهيرة على تنشيط الشبكة العصبية المتعلقة بالذاكرة الدلالية، والتي يُعرف بأنها تتدهور بمرور الوقت بسبب تراجع الذاكرة لدى كبار السن.

وتم إجراء تلك الاختبارات بعد 30 دقيقة من جلسة تمرين مكثفة على دراجة تمرين، ثم أجروا نفس الاختبارات لكن في يوم الراحة الذي لم يقم فيه المشاركون بأية تمارين رياضية.

ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية عملت على تنشيط الدماغ في 4 مناطق قشرية في المخ مسؤولة عن الذاكرة، وكان أبرزها منطقة “الحصين” التي تعمل على دمج المعلومات واستعادتها وقت الحاجة، مقارنة بوقت الراحة.

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