إحباط تهريب 15 مليون ريال خارج المملكة.. بطرق احترافية (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجمارك السعودية، من إحباط محاولات عديدة لتهريب أكثر من 15 مليون ريال سعودي إلى خارج المملكة.

وقالت الجمارك، في تغريدة لها على “تويتر”: “تمكنت الجمارك السعودية خلال الفترة 1 رجب – 15 شعبان 1440هـ من إحباط محاولات عديدة لتهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة تجاوزت 15 مليون ريال سعودي، وذلك بعد محاولة المهربين إخفاءها بطرق تهريب احترافية”.

وأظهرت الصور التي نشرها الحساب الرسمي للجمارك، محاولات المهربين تخبئة الأموال داخل معلبات مغلقة، وكذلك داخل أجهزة وتغليف بعضها الآخر في أوراق لتبدو أنها حلوى أو بسكوت.