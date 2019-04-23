الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

10 قرارات و4 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

10 قرارات و4 مراسيم ملكية في مجلس الوزراء اليوم.. تعرف على التفاصيل

خالد الفيصل يعلن عن جائزة بـ«مليون ريال».. كيف تحصل عليها؟ (فيديو)

خالد الفيصل يعلن عن جائزة بـ«مليون ريال».. كيف تحصل عليها؟ (فيديو)

ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء

ما حقيقة الرفع بتسديد فواتير المتقاعدين؟.. توضيح محافظ الكهرباء

«المرور» تحذر من تصرف يحتسب «مخالفة تفحيط»

«المرور» تحذر من تصرف يحتسب «مخالفة تفحيط»

إحباط تهريب 15 مليون ريال خارج المملكة.. بطرق احترافية (صور)

إحباط تهريب 15 مليون ريال خارج المملكة.. بطرق احترافية (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الجمارك السعودية، من إحباط محاولات عديدة لتهريب أكثر من 15 مليون ريال سعودي إلى خارج المملكة.

وقالت الجمارك، في تغريدة لها على “تويتر”: “تمكنت الجمارك السعودية خلال الفترة 1 رجب – 15 شعبان 1440هـ من إحباط محاولات عديدة لتهريب مبالغ مالية إلى خارج المملكة تجاوزت 15 مليون ريال سعودي، وذلك بعد محاولة المهربين إخفاءها بطرق تهريب احترافية”.

وأظهرت الصور التي نشرها الحساب الرسمي للجمارك، محاولات المهربين تخبئة الأموال داخل معلبات مغلقة، وكذلك داخل أجهزة وتغليف بعضها الآخر في أوراق لتبدو أنها حلوى أو بسكوت.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجمارك» توقع اتفاقية لتفعيل الإدخال المؤقت للبضائع والسلع

«الجمارك» توقع اتفاقية لتفعيل الإدخال المؤقت للبضائع والسلع

محافظ الجمارك يرد على مقطع أطنان المعاملات الورقية بمطار الرياض

محافظ الجمارك يرد على مقطع أطنان المعاملات الورقية بمطار الرياض

أخبار سعيدة من «محافظ الجمارك» لجميع موظفيه (فيديو)

أخبار سعيدة من «محافظ الجمارك» لجميع موظفيه (فيديو)

بالفيديو.. محافظ الجمارك يكشف عن أكثر المنافذ لمحاولات تهريب المخدرات والأسلحة

بالفيديو.. محافظ الجمارك يكشف عن أكثر المنافذ لمحاولات تهريب المخدرات والأسلحة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

المتسولون الأثرياء
مقالات

المتسولون الأثرياء

المزيد
آدم ستان
تدوينات حرة

آدم ستان

المزيد
مبايعة أهل الضلال
تدوينات حرة

مبايعة أهل الضلال

المزيد
«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام
تقارير وحوارات

«شيش» وإهمال وغياب رقابة.. أسرار الحرائق المتكررة للحضانة الاجتماعية بالدمام

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>