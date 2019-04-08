شرطة الرياض تكشف ملابسات سقوط شاب من أعلى جسر بميدان القاهرة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

كشفت شرطة الرياض، اليوم الاثنين، عن تفاصيل محاولة شاب الانتحار من أعلى جسر میدان القاھرة وسط العاصمة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سلیمان التويجري، في بيان، إنه وفي تمام الساعة (11:45)، من صباح الیوم باشرت الأجھزة الأمنیة مھامھا حیال محاولة (مواطن / يبلغ من العمر ٢٢ عاماً) الانتحار وإيذاء نفسه بعد أن اعتلى الحاجز الحديدي لأحد الجسور بمیدان القاھرة وسط مدينة الرياض.

وأضاف التويجري، أنه على الرغم من مبادرة رجال الأمن ومحاولتھم بشتى الوسائل الممكنة لثنیه عن ذلك فإنه لم يستجِب لھم، للحالة النفسیة التي كان علیھا، وبادر بإلقاء نفسه والسقوط بمنتصف الطريق على إحدى المركبات أثناء سیرھا، مما ساھم في تخفیف حدة سقوطه على الأرض، حیث اتضح تعرضه لكسر في قدمه الیمنى.

وتابع متحدث شرطة الرياض أنه تم نقل الشاب للمستشفى لتقديم الرعاية الطبیة والنفسیة له، فیما حالته الصحیة مستقرة – ولله الحمد-.

 

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