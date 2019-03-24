9 تنبيهات متقدمة من الأرصاد.. أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات متقدمة لمناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية والقصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية)، تخص حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقالت “الأرصاد” في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وإلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة الطائف والخرمة ورنية وتربة والطريق الواصل إلى الرياض والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ06.00 صباح يوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأحد.

كما أصدرت تنبيها متقدما لمنطقة المدينة المنورة بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

التنبيه يشمل المدينة المنورة وينبع والعيص والعلا وبدر والحناكية وخيبر ومهد الذهب ووادي الفرع والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ06.00 صباح يوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأحد.

ونبَّهت منطقة الرياض بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتشمل الدوادمي ووادي الدواسر والسليل وعفيف والقويعية والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ06.00 صباح يوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأحد.

وفي تنبيه متقدم مماثل للمنطقة الشرقية قالت الهيئة إنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتشمل حفر الباطن والخفجي والنعيرية والقيصومة والأحساء والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ06.00 صباح يوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأحد.

كما تشهد منطقة القصيم نشاطًا في الرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة عنيزة وبريدة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والنبهانية وعيون الجواء والأسياح وعقلة الصقور والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ06.00 صباح يوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأحد.

وأشارت الهيئة في تنبيه متقدم لمنطقة حائل إلى أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ وهو ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة عنيزة وبريدة والرس والمذنب والبكيرية والبدائع والنبهانية وعيون الجواء والأسياح وعقلة الصقور والأجزاء المجاورة لها، وتبدأ الساعة الـ06.00 صباح يوم الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأحد.

وفي تنبيه آخر لمنطقة تبوك أشارت الأرصاد إلى أنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتشمل الحالة تبوك وتيماء وضباء والوجه والبدع وحقل وأملج والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأحد.

وتشهد منطقة الجوف نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

الحالة تشمل سكاكا ودومة الجندل وطبرجل والقريات والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأحد.

كما أصدرت تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد نشاطًا في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتشمل عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة والأجزاء المجاورة. وتبدأ الحالة الساعة الـ06.00 من صباح الأحد، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الأحد.