الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح من «الكهرباء» حول تقديم الحوافز والإعفاءات للمشتركين

توضيح من «الكهرباء» حول تقديم الحوافز والإعفاءات للمشتركين

«المرور» توضح حقيقة مخالفة «شرب الشاي»

«المرور» توضح حقيقة مخالفة «شرب الشاي»

وزير الإعلام يكشف حقيقة شراء ولي العهد لنادي «مانشستر يونايتد»

وزير الإعلام يكشف حقيقة شراء ولي العهد لنادي «مانشستر يونايتد»

بشرى سارة.. 12 جهة حكومية تجهز «مفاجأة مرتقبة» للمواطنين

بشرى سارة.. 12 جهة حكومية تجهز «مفاجأة مرتقبة» للمواطنين

إطلاق خدمة جديدة لحجز وتحديد مواعيد زيارة السجناء إلكترونيًّا

إطلاق خدمة جديدة لحجز وتحديد مواعيد زيارة السجناء إلكترونيًّا
0

تواصل – متابعات:

كشف المتحدث باسم المديرية العامة للسجون العميد الدكتور أيوب بن نحيت عن إطلاق منصة «أبشر» خدمة جديدة لحجز مواعيد زيارة السجناء، موضحاً أن خدمة “حجز موعد لزيارة سجين” هي من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها المديرية عبر منصة «أبشر» لتسهيل إجراءات المستفيدين الراغبين في زيارة نزيل قريب لهم.

وأكد، وفقاً لـ«عكاظ»، أن المديرية العامة للسجون قدمت خدمة “حجز موعد لزيارة سجين” حرصاً منها على أن تكون هذه الخدمة نوعية، حيث يقوم المستفيد بالدخول إلى حسابه عبر منصة «أبشر» واختيار أيقونة المديرية العامة للسجون ويكمل إجراءات الطلب.

وبين أنه يشترط في هذه الخدمة أن يكون الزائر للنزيل قريباً من الدرجة الأولى حتى يستفيد من هذه الخدمة، وتتيح أيضاً للمستفيدين تحديد التاريخ والوقت الذي يرغب فيه بزيارة النزيل، كما أنها متاحة للرجال والنساء السعوديين وغير السعوديين في جميع سجون المملكة.

وقال: «جميع هذه الجهود المبذولة تهدف لتحقيق راحة النزلاء والنزيلات وأسرهم، وهي تأتي تنفيذاً للتوجيهات السديدة من وزير الداخلية، وبمتابعة مستمرة من قبل مدير عام السجون لمواكبة التحول التقني على الصعيد العام بالمملكة العربية السعودية».

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«حقوق الإنسان» تُعلق على حملات تستهدف خدمات «أبشر»

«حقوق الإنسان» تُعلق على حملات تستهدف خدمات «أبشر»

رد حاسم من «الداخلية» بخصوص «تطبيق أبشر»

رد حاسم من «الداخلية» بخصوص «تطبيق أبشر»

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في الرياض

خادم الحرمين يوجه بإطلاق سراح السجناء المعسرين في الرياض

النائب العام: البت السريع في قضايا السجناء والموقوفين

النائب العام: البت السريع في قضايا السجناء والموقوفين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة
تقارير وحوارات

بعد توجيه ولي العهد.. تعرف على الباكستاني «فرمان خان» وحكايته في جدة

المزيد
مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»
مقالات

مقال بين الألف والياء «ضَع نفسك بين صفوف الأقوياء!!!»

المزيد
قانون السبعين
تدوينات حرة

قانون السبعين

المزيد
اسرق لنفسك لحظة مجنونة
مقالات

اسرق لنفسك لحظة مجنونة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>