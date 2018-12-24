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الإطاحة بمواطن «صفع» رجل أمن داخل الحرم المكي (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

في واقعة مؤسفة داخل الحرم المكي، اعتدى مواطن على رجل أمن بالصفع على وجهه أثناء تأدية عمله داخل صحن المطاف، وتدخل عدد من زوار بيت الله الحرام لفض الاشتباك.

وتمكنت القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام، من القبض على المعتدي وتبين أنه مواطن وتمت إحالته إلى مخفر الحرم، وبعد إكمال اللازم حيال القضية، أُحيل إلى النيابة العامة بمكة المكرمة بحكم الاختصاص.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يوثق الواقعة، حيث أظهر الفيديو استدعاء رجل الأمن لشخص إثر بلاغ ورد لغرفة العمليات، وأثناء حديثهما اعتدى المواطن على رجل الأمن لفظياً، ثم تطور إلى أن وصل إلى الضرب باليد والأرجل ودفعه رافضاً الامتثال لرجال الأمن، وأثناء ذلك باشر رجال الأمن الموقع وتم ضبط المواطن والتحفظ عليه.

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