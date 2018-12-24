إمارة مكة تكشف ملابسات الاعتداء على رجل أمن داخل «صحن الطواف» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة تفاصيل المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف اليوم الثلاثاء.

وقالت في بيان لها عبر حسابها على “تويتر”: “إشارة إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعتدي على رجل أمن في صحن الطواف فإن التفاصيل تعود لمواطن في العقد الثالث من العمر والذي تلفظ على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام أثناء أدائهم مهامهم وحاول الاعتداء عليهم”.

وأضاف البيان: “عند استعانتهم بأحد رجال الأمن لتهدئة الموقف بادر بالتلفظ على رجل الأمن بألفاظ غير لائقة وقام بالاعتداء والتهجم ورفع صوته على رجل الأمن دون مراعاة لحرمة الزمان والمكان”.

وأكدت إمارة العاصمة المقدسة أنه تم التعامل مع الموقف بكل هدوء من قبل رجال الأمن استشعاراً منهم بحرمة المكان والزمان وشرف خدمة قاصدي المسجد الحرام وامتثالاً لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – بتحكيم العقل، وإتقان التصرف بكل هدوء في مثل هذه المواقف، وإظهار الصورة المشرفة لرجل الأمن السعودي”.

وأشارت الإمارة في البيان إلى أنه تم التحفظ على الشخص وتمت إحالته إلى جهة الاختصاص بمركز شرطة المسجد الحرام لإكمال اللازم.