8 أعشاب طبيعية ضرورية للأطفال بعد الشهر السادس

تواصل – وكالات:

تعتبر الأعشاب الطبيعية من الأشياء المهمة التي يحتاجها الأطفال الرضع، إلى جانب حليب الأم، لكن الأطباء يحذرون من تناول الرضع للأعشاب في الـ6 أشهر الأولى من الولادة، وينصحون بإدخال الأعشاب في غذاء الطفل بعد الشهر السادس.

وتلعب الأعشاب الطبيعية دورا مهما في تهدئة الطفل وسهولة تخلصه من الغازات والمغص وعلاج سوء الهضم، وهذه الأعشاب هي:

1- النعناع:

يستخدم للأطفال لعلاج المغص، وارتفاع الحرارة، وأمراض الجهاز التنفسي، ومشكلات الهضم، كما أنه مهدئ ومسكّن للأطفال الذين يعانون من أعراض وآلام التسنين.

2- البابونج:

ويعد من أفضل الأعشاب المستخدمة للأطفال، لأنه غني بمواد مضادة للالتهابات كما أنه يساعد على تهدئة الأعصاب، وتحسين الهضم، وعلاج المغص، كما أن زيت البابونج يمكن استخدامه بالمساج أو التدليك لتهدئة الآلام والالتهابات، ويمكن أن تعطيه لطفلك قبل تناوله للطعام لتجنب سوء الهضم والوقاية من مشاكله، وقبل النوم أيضا لعلاج الأرق.

3- الكراوية:

إذا كان طفلك يعاني من آلام المغص، وتقلّصات الأمعاء، والغازات، فعليكِ بمشروب الكراوية الدافئ فهو مهدئ للتقلصات ومسكّن وآمن للأطفال في جميع الأعمار.

4- اليانسون:

يستخدم اليانسون كفاتح للشهية ومهضّم وطارد للغازات في الأطفال والرضّع، ويمكن مزجه مع مشروبات أخرى، وهو متوفّر في المستحضرات العشبية الخاصة بالأطفال في الصيدليات.

5- الأرجوان:

عشبة الأرجوان تساعد على تقوية المناعة والحماية من نزلات البرد والأنفلونزا، كما أن الأرجوان من الأعشاب الآمنة على الأطفال ويمكنك تحضيره على هيئة شاي أو نقعه واستخلاصه وتقديمه لطفلك لحمايته من الأمراض.

6- الشمر:

يستخدم شاي الشمر للأطفال لعلاج المغص، وسوء الهضم وطرد الغازات، كما يحمي الأطفال من زيادة أحماض المعدة المسببة للحموضة.

7- العرقسوس:

يستخدم العرقسوس للأطفال لعلاج المشكلات التنفسية مثل التهاب الشعب الهوائية، والتهاب الحلق، والكحة، كما أنه يمكن تناوله على هيئة مُستخلص أو مشروب بارد، أو كحلوى للأطفال بطعم العرقسوس.

8- الكمون:

يتم وضع بذور الكمون في كوب من الماء الدافئ وتترك لعدة ساعات ثم يتم إعطاء الطفل بعض الملاعق من هذا المشروب عدة مرات على مدار اليوم لتحسين الهضم والحماية من المغص والانتفاخات.