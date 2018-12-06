كيف تحمي كتفيك من الانحناء مع التقدم في العُمر؟

تواصل – وكالات:

انحناء الكتفين جزء من مشكلة أكبر تتعلّق بالقوام، ولا يتعلّق الأمر بالتقدم في العُمر فقط، فشكل القوام يتأثر بالعادات الحياتية ونمط النشاط الذي تختاره لنفسك، أي أن الانحناء يمكن أن يحدث في أي مرحلة من العُمر. إليك أهم أسباب انحناء الكتفين لتعرف كيف تتطوّر المشكلة:

* الجلوس طوال اليوم.

* استخدام الكومبيوتر وخاصة الشخصي من وضعية خاطئة.

* كثرة استخدام الهاتف والتابلت.

* النظر لأسفل لفترات طويلة.

* قيادة السيارة لفترات طويلة.

* الانحناء لرفع أشياء ثقيلة بشكل متكرّر.

* النوم على الجانب باستمرار.

وبحسب جامعة هارفارد، يؤدي ضعف عضلات الظهر والبطن إلى ضعف القوام وأهم مظاهره انحناء الكتفين، خاصة مع التقدم في العُمر.

ولتفادي المشكلة أو وعلاجها احرص على القيام بتمارين لتقوية عضلات الظهر وتصحيح القوام. ومن أهم هذه التمارين:

النوم على البطن، ورفع الكتفين لأعلى قليلاً مع رفع الذراعين إن أمكن، والحفاظ على هذه الوضعية لعدة ثوانٍ، ثم العودة إلى التمدد على البطن. وتكرار التمرين 20 مرة.

وتساعد تمارين تقوية عضلات الكتفين على الوقاية من انحناء الكتفين وتصحيح القوام. لتقوية كتفيك من وضعية الوقوف أو الجلوس ارفع الذراعين ليصلا إلى ارتفاع الكتف وتشكل حرف T، ثم أخفضهما، وكرّر التمرين 20 مرة.

وتعزّز أية تمارين تنطوي على حركة شبيهة بالتجديف من قوة عضلات الكتفين، ومقاومة الانحناء. كما تساعد تمارين تقوية عضلات أعلى البطن على تحسين مظهر القوام وتوفير الدعم لعضلات الظهر.