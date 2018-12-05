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علماء يتوصلون لعلاقة «مخيفة» بين ملح الطعام وأمراض القلب

علماء يتوصلون لعلاقة «مخيفة» بين ملح الطعام وأمراض القلب
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تواصل – وكالات:

كشف فريق من العلماء الفنلنديين عن أول دليل يربط بين تناول الملح الغذائي ومخاطر تطوير مشكلة قلبية تسمى “الرجفان الأذيني”، التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “MedicalXpress” أوضح الباحثون أن الرجفان الأذيني (AF) هو عدم انتظام ضربات القلب، والذي يؤثر على نحو مليون شخص في المملكة المتحدة وحدها.

والأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يكونون في خطر متزايد من السكتة الدماغية، وفي الحالات القصوى يمكن أن يؤدى أيضاً إلى فشل في القلب.

وتوصل العلماء في معرض أبحاثهم إلى أن النظام الغذائي الغنى بالملح عامل خطر لاضطراب ضربات القلب، وتجنبه من شأنه يتيح فرصاً جديدة لمنع الأشخاص من الإصابة بالرجفان الأذيني وغيره من الأمراض القلبية الوعائية.

ومن المعروف بالفعل أن استهلاك الملح المفرط يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية.

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