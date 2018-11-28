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أمريكا تطالب بتشديد العقوبات الأوروبية على روسيا

أمريكا تطالب بتشديد العقوبات الأوروبية على روسيا
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تواصل – واس:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تأمل أن تفعل الدول الأوروبية المزيد لمساعدة أوكرانيا في نزاعها مع روسيا بشأن القرم، بما في ذلك تنفيذ أكثر صرامة للعقوبات وإعادة النظر في دعم خط (نورد ستريم2) للغاز مع موسكو.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة “حكومات عديدة تفرض عقوبات على روسيا بسبب أفعالها في القرم بأوكرانيا، ليس كل هذه العقوبات مطبق بشكل كامل لذلك نرى أن على الدول الأوروبية فعل المزيد”.

وأضافت نويرت “وشيء آخر تحدثنا عنه بما فيه الكفاية هو خط الانابيب نورد ستريم2”.

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