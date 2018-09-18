«حساب المواطن» يستثني من شروط إفصاح الدخل هذا البند فقط

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استثنى برنامج حساب المواطن بند بدل غلاء المعيشة من شروط إفصاح المستفيدين خلال الدفعات المقبلة.

وتلقى البرنامج تساؤلاً من أحد المستفيدين قال فيه: “هل أضع راتبي الأساسي مع بدل النقل بخصم التأمينات أو بدون خصم تأمينات؟”.

ورد حساب المواطن عبر “تويتر” بقوله: “لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة، عند التسجيل في الدفعات القادمة”.

ويمكنك التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للحساب، بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

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