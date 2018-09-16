مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

خادم الحرمين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

خادم الحرمين يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة

«مؤسسة التقاعد» تُشكّل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين

«مؤسسة التقاعد» تُشكّل لجنة للنظر في تظلمات المتقاعدين

«مُعتَل» يُطلق النار في ساحات الحرم النبوي.. والأمن يسيطر عليه

«مُعتَل» يُطلق النار في ساحات الحرم النبوي.. والأمن يسيطر عليه

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

«الصندوق العقاري» يجيب على تساؤل مهم بشأن «مبادرة دعم العسكريين»

مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ

مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ
0

 

تواصل – فريق التحرير:

استقبل برنامج “حساب المواطن”، مقترحاً من أحد المستفيدين؛ إذ طالبهم بإيقاف الدعم المقدم للمواطنين والعمل على سداد فواتير الكهرباء.

وقال المواطن للبرنامج على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أقترح عليكم – (حساب المواطن) – أن تقوموا بسداد فواتير الكهرباء بدلاً منا، وإيقاف الدعم الشهري الذي تقدمونه”.

بدوره، ردّ “حساب المواطن”، بقوله: إن “الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العمل والتنمية»: تأهيل شركات لمناقصة تشغيل وإدارة «حساب المواطن»

«العمل والتنمية»: تأهيل شركات لمناقصة تشغيل وإدارة «حساب المواطن»

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة العاشرة

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على دعم الدفعة العاشرة

بالفيديو.. «حساب المواطن» يشرح التعريف بـ«الأهلية» وشروطها

بالفيديو.. «حساب المواطن» يشرح التعريف بـ«الأهلية» وشروطها

كيف تتصرف في حال رفض البنك تسليمك دعم حساب المواطن كاملاً؟

كيف تتصرف في حال رفض البنك تسليمك دعم حساب المواطن كاملاً؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

شاي على الجمر
مقالات

شاي على الجمر

المزيد
هواجس أول ليلة من 1440 هـ
مقالات

هواجس أول ليلة من 1440 هـ

المزيد
مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول
تقارير وحوارات

مستقبل «الإسكان» في المملكة.. مطالبات وحلول

المزيد
عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد
تقارير وحوارات

عام هجري جديد.. مغردو تويتر يحتفلون بالعام الجديد

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>