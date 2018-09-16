مقترح لـ«حساب المواطن»: أوقفوا الدعم وسددوا فواتير الكهرباء.. وهذا الردّ

تواصل – فريق التحرير:

استقبل برنامج “حساب المواطن”، مقترحاً من أحد المستفيدين؛ إذ طالبهم بإيقاف الدعم المقدم للمواطنين والعمل على سداد فواتير الكهرباء.

وقال المواطن للبرنامج على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أقترح عليكم – (حساب المواطن) – أن تقوموا بسداد فواتير الكهرباء بدلاً منا، وإيقاف الدعم الشهري الذي تقدمونه”.

بدوره، ردّ “حساب المواطن”، بقوله: إن “الدعم يُصرف حسب معايير الاستحقاق التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة، وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكان المستفيد استخدام حاسبة الدعم التقديرية هنا”.