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كيف تتصرف في حال رفض البنك تسليمك دعم حساب المواطن كاملاً؟

كيف تتصرف في حال رفض البنك تسليمك دعم حساب المواطن كاملاً؟
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تواصل – فريق التحرير:

وجه برنامج “حساب المواطن” أحد المستفيدين بكيفية التصرف في حال إذا ما رفض البنك تسليمه مستحقاته من الدعم المقرر له.

وطرح مواطن تساؤلا قال فيه: “أنا عندي إيقاف خدمات هل أستطيع أن أسحب المبلغ المستحق لي من البنك أو لا، وهل أستلم الدعم كامل أو لا وإذا رفض الموظف إني أستلم.. هل في إجراءات؟”.

وفي رده على المواطن قال الحساب الرسمي للبرنامج عبر “تويتر”: “نعم بإمكانك الاستفادة من الدعم ويمكنك التوجه للبنك، وفي حال واجهتك أي عوائق مع البنك الذي تتعامل معه فيما يخص الاستفادة من دعم حساب مواطن، نأمل التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي على الرقم : 8001256666 أو رفع شكوى من خلال الرابط :“.

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