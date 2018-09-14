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مكة.. محكمة تعوِّض زوجة بنصف مليون ريال بعد تطليقها وطردها

مكة.. محكمة تعوِّض زوجة بنصف مليون ريال بعد تطليقها وطردها
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تواصل – مكة المكرمة:

ألزمت محكمة في مكة المكرمة زوج بدفع مبلغ نصف مليون ريال لزوجته، قيمة العفش، بعد تطليقها وطردها من منزل الزوجية.

وكانت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة قد صادقت، على حكم أصدرته محكمة الأحوال الشخصية والقاضي بإلزام زوج بدفع نصف مليون ريال لمطلقته المطرودة من منزل الزوجية.

وقالت المحكمة: إن المبلغ المحكوم به هو قيمة العفش الذي اشترته الزوجة من مالها قبل أن تُطرد من منزلها عقب طلاقها؛ وطبقاً للتفاصيل في حيثيات الحكم فإن مواطنة تقدمت بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية أفادت فيها بأنها حصلت على حكم ببقائها في مسكنها في الفيلا التي كانت تقطن فيها قبل طلاقها، وعندما عادت فوجئت بخلو المسكن من الأثاث واتهمت طليقها بالتصرف فيها.

وأكدت الزوجة للمحكمة أنها هي من اشترت الأثاث، وسألت المحكمة الزوج عن صحة إفادة طليقته فأكد ذلك وأنه هو من أعطاها المبلغ، وقدمت الزوجة المطلقة، أكثر من 50 فاتورة شراء باسمها من متاجر أثاث وموبيليا تشمل غرف النوم وسفر الطعام والأثاث والسجاد بأنواعه والستائر وأطقم الكنب والنجف المرصع بالكريستال واللوحات والمطابخ والمجالس والأدوات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية وجميع ما في المنزل، بحسب “عكاظ”.

وبلغت قيمة الفواتير نحو خمسمائة ألف ريال، وعادت المحكمة وسألت الزوج إن كان لديه ما يثبت أنه سلم طليقته تلك المبالغ فأجاب بالنفي وتمسك أنه أعطاها أكثر من 650 ألف ريال لشراء العفش، وردت الزوجة على ذلك بالإنكار، مؤكدة أن المبالغ المصروفة على العفش من مالها الخاص وأقسمت اليمين الشرعي على ذلك في مجلس الحكم.

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