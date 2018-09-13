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بالصور.. سيارات نيسان الكهربائية تصل إلى المملكة

بالصور.. سيارات نيسان الكهربائية تصل إلى المملكة
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تواصل – متابعات:

وصلت اليوم إلى المملكة سيارات نيسان ليف الكهربائية لإجراء اختبارات عليها، وذلك بعد أن وقّعت “السعودية للكهرباء” اتفاقية مع شركة طوكيو للكهرباء القابضة، وشركة نيسان للسيارات، وشركة تكاوكا توكو لحلول الطاقة.

ووفقاً لموقع “المربع نت – المهتم بأخبار السيارات” فقد وصلت السيارات إلى مدينة جدة اليوم لإجراء الاختبارات عليها، وذلك ضمن المشروع الذي يهدف إلى تقييم وتطوير هذا التوجه، في ظل استراتيجية الشركة للتوسع في تقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز معايير المحافظة على البيئة، من خلال تخفيض نسبة التلوُّث المصاحب للمركبات المشابهة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.

ويُعد وصول تلك السيارات خطوة مهمة على طريق نقل التقنيات الحديثة الخاصة بالتوسع في استخدام الطاقة الكهربائية بوجه عام، وتقنيات السيارات الكهربائية بوجه خاص، وأن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من الجهود لتقييم الاستفادة من مثل تلك التجارب الواعدة.

وتتضمن اتفاقية “السعودية للكهرباء” تنفيذ مشروع تطوير شاحن كهربائي سريع للسيارات يستطيع شحنها في نصف ساعة، وأنه سيتم إعارة الشركة السعودية للكهرباء ثلاث سيارات كهربائية من شركة نيسان، كما ستقوم شركتي تيبكو وتاكاوكا بتزويد الشركة بثلاثة شواحن سريعة لاستخدامها في شحن السيارات، مؤكداً أن هناك توجهاً عالمياً نحو التوسع في هذا النوع من السيارات، وتبذل الشركات العالمية جهوداً كبيرة للاستفادة المستقبلية منها على حساب السيارات التقليدية.

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