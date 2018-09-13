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دراسة حديثة: السمنة تدمر الجهاز الهضمي وخلايا الدماغ

دراسة حديثة: السمنة تدمر الجهاز الهضمي وخلايا الدماغ
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تواصل – متابعات:

كشفت دراسة جديدة توصل إليها باحثون في جامعة برينستون بولاية نيوجيرسي، أن السمنة تغذي خلايا معينة تستهلك نقاط الاشتباك العصبي وتدمر وظائف الدماغ.

وأكد العلماء أنهم توصلوا لأول مرة لفهم كيف يمكن للسمنة أن تخزن “جذور” مرض ألزهايمر في الدماغ وفقًا لما أورده موقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة الـ “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقًا للدراسة فمن بين ملياري شخص لديهم زيادة في الوزن حول العالم، هناك أكثر من 600 مليون منهم يعانون بسبب السمنة، وعلى المدى القصير، فإن البالغين الذين يعانون بسبب السمنة المرضية أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، وضيق التنفس، والألم المزمن، وكذلك الاكتئاب، لكن أيضًا، تأثير الالتهاب على الدماغ يؤدي إلى ألزهايمر.

ومع الزمن تظهر مشكلات صحية أكثر خطورة على الحياة، فالسمنة هي أكبر عوامل الخطر إلى جانب تدخين السجائر عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب، وهو المرض القاتل الأول في كل بلد في العالم، إلا أن الوزن الزائد يؤجج نمو العديد من أنواع الأورام، كما أن صحة الدماغ تتأثر بشكل مباشر، لكنّ الباحثين يقولون إن هذا البحث لا يزال قيد الدراسة.

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