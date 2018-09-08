إطلاق صورايخ على مطار البصرة.. واستمرار الاحتجاجات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

تعديلات نظام المرور.. إضافة عقوبة جديدة للمخالفين

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

وفاة مواطن وشقيقته غرقاً في مستنقع مياه بأملج

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

النائب العام يصدر أمراً بالقبض على مقيم تحرش بموظفات

إطلاق صورايخ على مطار البصرة.. واستمرار الاحتجاجات

إطلاق صورايخ على مطار البصرة.. واستمرار الاحتجاجات
0

تواصل – وكالات:

تعرض مطار البصرة، جنوب العراق، إلى إطلاق صواريخ، اليوم السبت، بينما تشهد المدينة اضطرابات واسعة احتجاجاً على الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة السياسية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول أمني أن مهاجمين مجهولين أطلقوا ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار البصرة، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل بعد ليلة عاشتها البصرة على وقع أحداث غير مسبوقة شهدت اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية.

ورفع المتظاهرون العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية، بينما دعت طهران رعاياها إلى مغادرة البصرة فوراً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الخطوط السعودية» تعلن عن رحلات مباشرة إلى «ثاني محطة عراقية»

«الخطوط السعودية» تعلن عن رحلات مباشرة إلى «ثاني محطة عراقية»

بعد حرق قنصليتها.. إيران تدعو رعاياها إلى مغادرة البصرة فوراً

بعد حرق قنصليتها.. إيران تدعو رعاياها إلى مغادرة البصرة فوراً

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

متظاهرون عراقيون يحرقون مقر القنصلية الإيرانية في البصرة (فيديو)

بعد مقتل 6 محتجين.. متظاهرون عراقيون يحرقون مبنى محافظة البصرة (فيديو)

بعد مقتل 6 محتجين.. متظاهرون عراقيون يحرقون مبنى محافظة البصرة (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي
تدوينات حرة

فرصة العمل ليست للمؤهل العلمي

المزيد
تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات
تقارير وحوارات

تراجع أسعار العقار بالمملكة ..الأسباب والمعالجات

المزيد
ترياق العلاقات
مقالات

ترياق العلاقات

المزيد
جرَبُنا ليس الجرب
تدوينات حرة

جرَبُنا ليس الجرب

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>