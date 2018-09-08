إطلاق صورايخ على مطار البصرة.. واستمرار الاحتجاجات

تواصل – وكالات:

تعرض مطار البصرة، جنوب العراق، إلى إطلاق صواريخ، اليوم السبت، بينما تشهد المدينة اضطرابات واسعة احتجاجاً على الفساد وسوء الحكم من جانب النخبة السياسية.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤول أمني أن مهاجمين مجهولين أطلقوا ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار البصرة، بينما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ولم يذكر المصدر مزيداً من التفاصيل بعد ليلة عاشتها البصرة على وقع أحداث غير مسبوقة شهدت اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية.

ورفع المتظاهرون العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية، بينما دعت طهران رعاياها إلى مغادرة البصرة فوراً.