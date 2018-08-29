إلزام شركات التأمين بصرف تعويض العلاج خارج الشبكة خلال 15 يوماً

تواصل – الرياض:

ألزم مجلس الضمان الصحي، شركات التأمین بإصدار وثائق لمن تجاوزوا 65 عاماً، واضعًا بذلك حدًا لمحاولات بعضهم التهرب من ذلك بدعوى زیادة النفقات، كما شدد على صرف كلفة العلاج في الحالات الطارئة خارج الشبكة خلال 15 یوماً بشرط تزوید الشركة بالفواتیر خلال 30 یوم عمل.

وبحسب ‘‘المدينة‘‘ لفت المجلس إلى أنه یجوز للشخص المؤمن له الحصول على المعالجة الطبیة خارج شبكة مقدمي الخدمة المتفق علیها على أساس تعویض البدل، ووفقا لأحكام الوثیقة یتم التعویض خلال 15 یوم عمل عن النفقات القابلة للاستعاضة حسب الأسعار السائدة بعد تقدیم فواتیر العلاج.

وأشار المجلس، إلى أن صاحب العمل غیر ملزم بالتأمین على والدي الموظف، لافتًا إلى أنه لا یحق لشركات التأمین رفض طلبات التأمین لمن تزید أعمارهم عن 65 عاماً بدعوى كثرة الأعباء.

وأشار المجلس إلى تغطیة الموالید الجدد على وثیقة الأم بحد أقصى 30 یوماً، وأقرت الوثیقة المعدلة بدایة من یولیو الماضي 10 مزایا جدیدة من بینها تغطیة برنامج الفحص المبكر للإعاقة السمعیة وبرنامج تشوهات القلب الخلقیة الحرجة وحلیب الأطفال الرضع لمن یحتاجون إلیه طبیا لمدة 24 شهراً.