7 أطعمة تجنبك الكسل والرغبة في النوم بعد «الغداء»

تواصل – وكالات:

الكسل والرغبة في النوم بعد تناول وجبة الغداء، من الأشياء المزعجة التي نعاني منها جميعاً؛ لذلك نصح موقع “Net Doctor” الصحي بمجموعة من الأطعمة التي تساعدك في تجنب ذلك.

وشملت قائمة الأطعمة على الآتي:

1 – السلمون:يخفض نسبة الكوليسترول لاحتوائه على الأوميجا 3؛ وهو من الأطعمة الرائعة التي يمكن تناولها عند الغداء لتحافظ على طاقتك ونشاطك وحيويتك.

كما أن السلمون يحتوي على عناصر غذائية مثل النياسين وفيتامين ب6 والريبوفلافين، وهذه العناصر تساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وكما تعمل الأوميجا 3 تساعد على حرق الدهون.

2 – الأرز البني:من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على الطاقة والحيوية لفترة أطول؛ لأنه غني بالمنجنيز، كمعدن يساعد الجسم على إنتاج الطاقة من الكربوهيدرات والبروتينات التي تستهلكها.

3 – البطاطا الحلوة:من الأطعمة الغنية بالطاقة؛ لاحتوائه على الكثير من فيتامين ب؛ مما يمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة، كما أنها سهلة الهضم.

4 – المكسرات: الكاجو، البندق، اللوز تعزز الطاقة بشكل جيد، وهي وجبة خفيفة يمكن تناولها خلال فترة الظهيرة، وكما تعتبر غنية بالمغنسيوم الذي يحول السكريات إلى طاقة وكذلك البروتينات التي تعطيك دفعة إضافية.

5 – الموز:من الفواكه التي تمنحك الطاقة؛ لاحتوائه على 3 أنواع من السكر وهي الفراكتوز، الجلوكوز، السكروز، التي يتم امتصاصها في الدم بسرعات مختلفة؛ مما يعني أنك تحصل على الطاقة لفترة أطول.

6 – السبانخ:تساعدك على استعادة الطاقة والحيوية؛ حيث إنها غنية بالحديد، الذي عندما يفتقده الجسم يتعرض لانخفاض تدفق الأكسجين إلى الدماغ وهو ما يشعرك بالتعب والإرهاق.

7 – الزبادي:تناول كوب زبادي بعد الغداء يزودك بالطاقة والحيوية؛ حيث إن الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الزبادي تمنحك الطاقة.