7 أطعمة تجنبك الكسل والرغبة في النوم بعد «الغداء»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

«المرور»: 900 ريال غرامة فورية للقيادة النسائية في هذه الحالة

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

أجرة العمالة تضاعفت.. و«المقاولات» تطالب وزارة العمل بالتدخل

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً حوثيّاً باتجاه خميس مشيط

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

شرطة القصيم تتوصل لمتهمين قتلا مواطناً داخل منزله

7 أطعمة تجنبك الكسل والرغبة في النوم بعد «الغداء»

7 أطعمة تجنبك الكسل والرغبة في النوم بعد «الغداء»
0

تواصل – وكالات:

الكسل والرغبة في النوم بعد تناول وجبة الغداء، من الأشياء المزعجة التي نعاني منها جميعاً؛ لذلك نصح موقع “Net Doctor” الصحي بمجموعة من الأطعمة التي تساعدك في تجنب ذلك.

وشملت قائمة الأطعمة على الآتي:

1 – السلمون:يخفض نسبة الكوليسترول لاحتوائه على الأوميجا 3؛ وهو من الأطعمة الرائعة التي يمكن تناولها عند الغداء لتحافظ على طاقتك ونشاطك وحيويتك.

كما أن السلمون يحتوي على عناصر غذائية مثل النياسين وفيتامين ب6 والريبوفلافين، وهذه العناصر تساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، وكما تعمل الأوميجا 3 تساعد على حرق الدهون.

2 – الأرز البني:من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على الطاقة والحيوية لفترة أطول؛ لأنه غني بالمنجنيز، كمعدن يساعد الجسم على إنتاج الطاقة من الكربوهيدرات والبروتينات التي تستهلكها.

3 – البطاطا الحلوة:من الأطعمة الغنية بالطاقة؛ لاحتوائه على الكثير من فيتامين ب؛ مما يمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة، كما أنها سهلة الهضم.

4 – المكسرات: الكاجو، البندق، اللوز تعزز الطاقة بشكل جيد، وهي وجبة خفيفة يمكن تناولها خلال فترة الظهيرة، وكما تعتبر غنية بالمغنسيوم الذي يحول السكريات إلى طاقة وكذلك البروتينات التي تعطيك دفعة إضافية.

5 – الموز:من الفواكه التي تمنحك الطاقة؛ لاحتوائه على 3 أنواع من السكر وهي الفراكتوز، الجلوكوز، السكروز، التي يتم امتصاصها في الدم بسرعات مختلفة؛ مما يعني أنك تحصل على الطاقة لفترة أطول.

6 – السبانخ:تساعدك على استعادة الطاقة والحيوية؛ حيث إنها غنية بالحديد، الذي عندما يفتقده الجسم يتعرض لانخفاض تدفق الأكسجين إلى الدماغ وهو ما يشعرك بالتعب والإرهاق.

7 – الزبادي:تناول كوب زبادي بعد الغداء يزودك بالطاقة والحيوية؛ حيث إن الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الزبادي تمنحك الطاقة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

احترس.. كارثة صحية تحدث أثناء شحن «هاتفك» وأنت نائم

احترس.. كارثة صحية تحدث أثناء شحن «هاتفك» وأنت نائم

«كفاءة» تكشف أنواع تراخيص ضمان جودة شركات خدمات الطاقة

«كفاءة» تكشف أنواع تراخيص ضمان جودة شركات خدمات الطاقة

كشف مخاطر الإخلال بالساعة البيولوجية للنوم

كشف مخاطر الإخلال بالساعة البيولوجية للنوم

كم ساعة من النوم تحتاج خلال شهر رمضان؟

كم ساعة من النوم تحتاج خلال شهر رمضان؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان
تقارير وحوارات

ردود فعل عالمية غاضبة على قرار واشنطن الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان

المزيد
زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني
تقارير وحوارات

زرع الألغام جريمة «الحوثي» ضد الشعب اليمني

المزيد
«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة
تقارير وحوارات

«سليمان» يروي لـ«تواصل» شوقه لزيارة «المدينة» وعادات التشاديين العائدين من المملكة

المزيد
تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل
تقارير وحوارات

تفاصيل العثور على جثة طفل «خميس حرب».. خطف وتعذيب وقتل

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>