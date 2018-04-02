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تحذير.. «جين» مقاوم للأدوية وصل جميع مستشفيات العالم

تحذير.. «جين» مقاوم للأدوية وصل جميع مستشفيات العالم
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تواصل – وكالات:

حذّر فريق بحث دولي، من أن الجين الذي يساعد البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية الفعالة، وصل حالياً إلى المستشفيات في جميع أنحاء العالم، وفقاً لدراسة نشرت نتائجها في دورية Nature Communications العلمية.

وأوضح الباحثون، أن الجين الذي يحمل اسم mcr-1، يساعد البكتيريا على مقاومة عقار “كوليستين Colistin” وهو أحد المضادات الحيوية المتبقية التي لا تزال فعالة ضد البكتيريا المقاومة للعقاقير؛ حيث اكتُشف جينmcr-1 لأول مرة في الصين عام 2015، ومنذ ذلك الحين عُثر عليه في أكثر من 30 دولة أخرى.

وبفضل الدراسة الجديدة، اكتشف الباحثون أن مصدر انتشار هذا الجين هو مزارع “الخنازير” في الصين، وأن الانتشار بدأ على الأرجح في عام 2005 حتى وصل إلى المستشفيات في جميع أنحاء العالم، وفقاً لدراسة قادها باحثون بكلية لندن الجامعية في بريطانيا بالتعاون مع باحثين من جامعة كاليفورنيا الأمريكية.

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