6 نصائح مهمة تُجنبك الإصابة بـ«سرطان القولون»

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سرطان القولون واحد من أخطر أنواع الأمراض السرطانية المنتشرة حول العالم، فالقولون هو الجزء الأسفل من الجهاز الهضمي، ويقوم بتشكيل البراز من خلال المتبقي من السوائل الزائدة والمواد الغذائية ويتم التخلص منها عبر فتحة الشرج وتحويل المواد الغذائية لامتصاصها عن طريق البكتيريا.

وفي هذا الصدد، قدمت الدكتورة غدير الشمري، أخصائية التغذية الطبية بجامعة الملك سعود، في تغريدة عبر حسابها على تويتر ستة نصائح مهمة تساعد في الوقاية من سرطان القولون.

وبحسب “الشمري” فإن النصائح الستة هي:

1- تجنب الإمساك.

2- تجنب وقلل من اللحوم الحمراء والمصنعة مثل الوجبات السريعة.

3- أكثر من الخضار والفواكه.

4- اشرب الماء كثيراً.

5- مارس المشي يومياً.

6- خفف من وزنك.