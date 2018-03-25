«الخدمة المدنية» تبدأ استقبال طلبات الخريجين على 1239 وظيفة إدارية

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بدأت وزارة الخدمة المدنية اليوم, في استقبال طلبات الخريجين الراغبين لشغل 1239 وظيفة “رجالية” مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” عبر منظومة جدارة، وذلك في أول إعلاناتها الوظيفية للجهات غير الممكنة من شغل وظائفها.

وكانت وزارة الخدمة المدنية قد دعت الخميس الماضي بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “الإدارية” الراغبين والراغبات في التقدم لشغل تلك الوظائف من الرجال والنساء سواءً تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لتقديم طلباتهم عبر نظام جدارة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن هذا الإعلان يهدف إلى شغل الوظائف الشاغرة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام “رجال و نساء”، التي تلقت طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية الغير ممكنه من شغل وظائفها، وذلك عبر نظام جدارة الى تاريخ 2 /7 / 1439هـ, حيث بلغ إجمالي عدد الوظائف التي طلبت الجهات الحكومية شغلها بهذا الإعلان حسب حاجتها 1389 وظيفة شاغرة رجالية ونسائية.

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