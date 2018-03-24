التقديم على التوظيف الحكومي «جدارة».. خطوات ورابط التسجيل والضوابط

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نظام “جدارة” وهو نظام متكامل أقرته وزارة الخدمة المدنية في عام 1433 هـ، خاص بتقديم طلبات التوظيف في القطاع الحكومي للمواطنين والمواطنات عن طريق الإنترنت.

الهدف من النظام تسهيل عمليات التوظيف المتنوعة إلكترونياً في مختلف المجالات في القطاع الحكومي للراغبين بالعمل في الأجهزة الحكومية أو في الوزارة، وذلك عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية على الإنترنت.

ولكن كيف يمكنك التسجيل وما هي الضوابط المتبعة على موقع الوزارة؟

موقع وزارة الخدمة المدنية هو بوابة التسجيل الإلكتروني للخريجين والخريجات من المؤهلات العليا بالمملكة، ويقوم كل منهم بإدراج بياناته ومؤهلاته بالموقع،أيضا يمكنه تحديد المكان الذي يود الالتحاق به حسب توزيعه الجغرافي بالمملكة، ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة على توظيف الخريجين، ومعادلة شهادات الخريجين من خارج المملكة، والقضاء على قوائم الانتظار للوظائف.

طريقة التقديم في توظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية

الدخول على موقع الخدمة المدنية، بوابة التسجيل الإلكتروني،رابط وزارة الخدمة المدنية mcs.gov.sa

البوابة الإلكترونية لوزارة الخدمة المدنية، بوابة التسجيل،من هنا.

وبعد التأكد من صحة البيانات، يتم الضغط على المربع المخصص للدخول للإعلان.

ثم ترتيب رغبات الوظائف الحكومية حسب التوزيع الجغرافي.

وعلى كل متقدم أو متقدمة اختيار طباعة ملخص الطلب، من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب، مع الاحتفاظ به، حيث إن الوزارة لا تقبل أي مراجعة أو استفسار دون تقديم ملخص الطلب، وتكون تاريخ طباعته سابقة لنهاية فترة التقديم المحددة للرجال والسيدات.

شروط التسجيل في خدمة “جدارة”

الحصول على شهادة عليا والتخصصات المنصوص عليها، وتتيح الوزارة عمل معادلة للشهادة الجامعية، ممن حصلوا عليها من خارج المملكة.

الانتهاء من فترة الامتياز المشترطة للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

الالتزام بترتيب أفضلية الدرجات العلمية، وفقا لما ينص عليه لائحة الوظائف الصحية.

الالتزام بفترة التقديم المقررة للجميع.

تحديد ترتيب للرغبات في التوظيف تبعا للتوزيع الجغرافي للمتقدم وحسب نوع الوظيفة المطلوبة.

وعلى المتقدمين والمتقدمات عدم التأشير في المربع المخصص للأماكن إذا كانت لا تتفق مع رغباتهم، حيث أن الترشيح مرتبط بالرغبة المكانية التي تم تحديدها، وعدم تسلمها في المكان المحدد سيتم استبعاد صاحب/ صاحبة الطلب من الإعلان نهائيا، الخدمة المدنية جدارة.

يشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية كانت قد دعت السبت الماضي (1464) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية (رجال) والمعلنة بتاريخ 20/ 4/ 1439هـ، لمطابقة بياناتهم لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف المناطق.