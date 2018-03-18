الموز ليس مثالياً للإفطار

تواصل – وكالات:

أفادت مجلة “إن ستايل” الألمانية بأن الموز لا يعد مثالياً لوجبة الإفطار لاحتوائه على نسبة عالية من سكر الفاكهة تصل إلى 25%.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال، أن سكر الفاكهة يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم سريعاً وانخفاضها بعد ذلك بسرعة أيضاً، ما يتسبب في الشعور بالتعب وضعف التركيز، كما يقع المرء فريسة لنوبات الجوع الشديد.

وبالإضافة إلى ذلك يختمر السكر الزائد في الجسم، ما يتسبب في إبطاء الهضم.

وعلى مَن يرغب في تناول الموز في وجبة الإفطار، إضافة الدهون المفيدة للصحة إلى الموز، مثل الزبادي أو اللوز أو زيت جوز الهند أو زبدة جوز الهند أو بذور الشيا أو بذور الكتان، ما يساعد على تجنب الآثار السلبية للموز.

وأشارت “إن ستايل” إلى أن الموز بشكل عام غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، ما يجعله مفيداً للقلب والعضلات، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين B6، ما يجعله مهماً للأعصاب وجهاز المناعة.