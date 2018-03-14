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طرق التخلص من «السمنة» أثناء ساعات العمل

طرق التخلص من «السمنة» أثناء ساعات العمل
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تواصل – وكالات:

يعاني الكثير منا من زيادة الوزن في مناطق مختلفة من الجسم، في وقت تساعد فيه بعض الوظائف على زيادة الوزن زيادةً مبالغًا فيه، خاصةً إذا كانت تتطلب الجلوس فترة طويلة أو عدم بذل مجهود بدني، يحرق سعرات حرارية.

إليكم بعض الطرق التي تساعد على التخلص من الوزن الزائد أثناء ساعات العمل، منها:

شرب الماء بكثرة

هذه العادة تجنبك الشعور بالإرهاق وتقيك خطر الإصابة بالصداع، وتبعدك عن الوجبات السريعة.

مضغ العلكة

العلكة تقلل إفراز هرمون الكورتيزول المسبب للتوتر الذي يحفز الخلايا الدهنية ويساعدها على التراكم في منطقة البطن.

تحضير الوجبات في المنزل

حتى لا تتناول الوجبات السريعة يوميًّا في العمل؛ فهي تحوي كثيرًا من السعرات الحرارية.

الشاي الأخضر

يمتاز بخصائصه الحارقة للدهون التي ستساعدك على فقدان الوزن على مدار اليوم.

صعود الدرج بدلًا من المصعد

صعود الدرج يفقدك السعرات الحرارية التي تكتسبها باستخدام المصعد.

تناول السلطة بين الوجبات

تُشعرك بالامتلاء وتحميك هجمات الجوع. حاول أن تكون السلطة غنية بالبروتين، مثل الدجاج أو البيض.

الوقوف بجوار المكتب

الوقوف يحرق 50 سعرًا حراريًّا كل ساعة أكثر من الجلوس.

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