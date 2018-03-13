تعرّف على أسباب انخفاض أسعار «السيارات المستعملة» (فيديو)

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ناقش برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”، الركود في سوق السيارات هذه الفترة، وانخفاض أسعار السيارات المستعملة بشكل ملحوظ.

وعزا أحد ملاك معارض السيارات، بركات الجحدري، السبب إلى “عزوف المواطنين عن شراء السيارات المستعملة؛ نظراً لأنه يستطيع شراء السيارة الجديدة بالتقسيط المريح”.

من جانبه، اعتبر الصحفي عبدالرحمن المرشد، أن الأسباب ترجع أيضاً لمغادرة آلاف الوافدين من المملكة وجميعهم يمتلكون سيارات؛ وبالتالي يتم ضخها في الأسواق.

وفي ذات السياق، أكد عدد من أصحاب معارض السيارات، عزوف المواطنين عن شراء السيارات الأمريكية، بعد استهلاك البنزين، فضلاً عن بدء انتشار ثقافة عدم تغيير السيارة.