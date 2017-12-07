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بالفيديو.. كيفية استخدام خدمة «Apple Pay» الجديدة

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تواصل – فريق التحرير:

نشرت شركة “آبل”، مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” يشرح كَيْفِيَّة إِرْسَال واستقبال الأموال باستخدام الميزة الجديدة “Apple Pay cash”.

وتسمح خدمة “آبل” بإِرْسَال واستقبال المدفوعات أثناء استخدام iMessage، وَإِذَا كنت تستخدم بطاقة سحب آلي للدفع، فلن تكون هناك أية رسوم، فسوف تحصل آبل على رسوم إِضَافِيَّة 3٪ إذا كنت تستخدم بطاقة الائتمان لإِرْسَال الأموال.

ويجب تمكين الطرفين المشاركين في معاملة آبل باي كاش للخدمة على هواتف “آيفون”، أو ساعة “آبل ووتش”، وسيتم إِضَافَة الأموال التي تتلقاها إلى بطاقة آبل باي كاش فِي محفظة آبل.

ومن هناك، يمكنك إِرْسَال رصيد آبل باي كاش إلى حساب مصرفي متصل، ويمكن أَيْضَاً استخدام الرصيد لدفع المعاملات داخل المتجر، أو عبر الإنترنت باستخدام Apple Pay.

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