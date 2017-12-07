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7 عادات مهمة تُقوي وتحسن عمل «العقل»

7 عادات مهمة تُقوي وتحسن عمل «العقل»
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تواصل – وكالات:

يعتبر العقل أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان، والذي يعمل طيلة اليوم بلا توقف، حتى في فترة النوم، الأمر الذي يتطلب الكثير من الطاقة والتغذية الجيدة لتطوير عمله.

وذكر موقع “فوربس” وجود بعض العادات التي تساعد العقل على تحسين وتطوير عمله، كالآتي:

1- النوم: حيث ينصح العلماء بالنوم لـ7 ساعات يومياً على الأقل؛ لأن عدم النوم يؤثر سلباً على صحة العقل ويقلل من الإبداع.

2- التعليم: حيث يعتبر التعليم أحد أهم العوامل التي تساعد على تطوير عمل العقل، وتقول دراسات إن “الكلمات المتقاطعة” و”سودوكو” مهمة للنشاط العقلي وتحافظ عليه.

3- التأمل والتفكير: أثبتت الدراسات العلمية بأن التأمل يساعد الأشخاص نفسياً، كما يساعد العقل على تطوير نفسه ذاتياً.

4- التمارين الرياضية: وجدت دراسات أن الأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية يتوفرون على دماغ بحجم أكبر مقارنة مع الذين يحجمون عن النشاط البدني.

5-القهوة: اكتشفت دراسات أن الأشخاص المتقدمين في السن ويملكون عقلاً سليماً كانوا يحرصون على شرب القهوة بصفة يومية.

6- الأطعمة والتوابل: الدماغ يقوم بالعديد من الأمور مثل التفكير والتعلم والتذكر، لذلك يحتاج الكثير من الطاقة، وبالتالي فإنه يحتاج إلى 20 في المئة من موارد الطاقة في الجسم، ويمكن الحصول عليها بالتغذية الجيدة المطعمة بالتوابل.

7- الفيتامينات والمعادن: يحتاج دماغنا إلى بعض الفيتامينات مثل B12، التي يمكن أن يؤدي نقصها إلى فقدان الذاكرة، وفيتامين D الذي يحافظ على صحة العقل، كما يحتاج إلى الحديد الذي يحمل الأوكسجين.

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