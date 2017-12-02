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تحذِير من أدوية لـ«خفض الوزن».. تصيب بأمراض قاتلة

تحذِير من أدوية لـ«خفض الوزن».. تصيب بأمراض قاتلة
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تواصل – وكالات:

كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن ثلث الأشخاص الذين يريدون خفض وزنهم قد تعرضوا لخطر أمراض القلب وحتى الموت عن طريق شراء حبوب إنقاص الوزن غير المشروعة من الإنترنت.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وجد الباحثون أن 32.6% من الأشخاص البدناء يحاولون إنقاص وزنهم بالأدوية غير المشروعة، منهم 63% يعانون من آثار جانبية، بما في ذلك نزيف لا يمكن السيطرة عليه ومشاكل في القلب.

وقالت ليندا سكاميل، مديرة وكالة تنظيم منتجات الأدوية والرعاية الصحية ببريطانيا: إن “الإصلاحات السريعة لفقدان الوزن قد تكون لها عواقب صحية خطيرة على المدى القصير أو الطويل، بما في ذلك فشل أجهزة الجسم والموت”.

وأشار الباحثون إلى أن العلاجات السريعة لفقدان الوزن قد يكون لها عواقب صحية خطيرة على المدى القصير أو الطويل، بما في ذلك فشل أجهزة الجسم كالقلب والموت.

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