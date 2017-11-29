بشرى لأصحاب «الصلع».. علاج فعّال يقضي على المشكلة بدون زراعة

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تواصل – وكالات:

نشر باحثون من كوريا الجنوبية، في جامعة يونسي، دراسة في مجلة Journal of Investigative Dermatology الخاصة بالأمراض الجلدية، تُبين أن هناك مجموعتين من البروتينات المسؤولة عن تساقط الشعر.

وحسب تقرير موقع سبوتنيك، فقد أثبت هؤلاء الباحثون خلال ملاحظاتهم السريرية أن أنسجة الأشخاص الذين يفقدون شعرهم تحتوي على كمية كبيرة جدًا من البروتين CXXC5، وأنّ اندماج هذا البروتين مع البروتين DSH يعيق تجديد بصيلات الشعر.

وقد طوّر هؤلاء الباحثون علاجًا يحول دون الجمع بين هذين البروتينين، وتحفيز نمو الشعر، وأظهرت التجارب أنّ تحسنًا كبيرًا حدث بعد 28 يومًا فقط من بدء العلاج.

غير أن الباحثين يقولون إن منتجهم يتطلب عملًا إضافيًا، لأنه لا يكون فعّالًا بالنسبة للأفراد الذين فقدوا كل شعرهم.

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