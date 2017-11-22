متى يميز الرضيع الألوان ويرى كالكبار؟

خلال العام الأول من ولادة الطفل تتطوّر قدرته على الإبصار بمعدّل سريع، فيستطيع رؤية مزيد من الأشياء بدرجات أكثر من الوضوح والتمييز كل بضعة أشهر. أما عن تمييز الألوان فيبدأ باللونين الأحمر والأخضر. إليك أهم مراحل تطوّر بصر الطفل وفقاً لتقارير الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال:

* عند الولادة لا يستطيع الصغير الرؤية مثل الكبار، لكنه يستطيع رؤية بعض الأشياء.

* يمكن لحديث الولادة رؤية الأشكال والوجوه الكبيرة، والألوان الزاهية.

* وفي المرحلة بين عمر 3 و4 أشهر يستطيع الرضيع رؤية مجموعة متنوعة من الأشكال صغيرة الحجم، ويتمكن من التمييز بين الألوان، وخاصة معرفة الفرق بين اللونين الأحمر والأخضر.

* بعد بلوغ الطفل 3 أو 4 أشهر تستطيع عيناه أن تعملا معاً بتوافق، ويمكّنه ذلك من رؤية عمق الصورة أمامه، فتزداد وضوح الصورة أمامه.

* وعندما يكمل الطفل عامه الأول يتمكّن من الرؤية كالكبار.