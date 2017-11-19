تطعيم الأنفلونزا يحمي الأطفال من المضاعفات

تواصل – الرياض:

قالت دراسة كندية، إن تطعيم الأطفال ضد الأنفلونزا الموسمية يجعلهم أقل عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة جراء الفيروس تستلزم دخولهم إلى المستشفى.

وأجرى الدراسة باحثون في معهد الصحة العامة مقاطعة “أونتاريو” بالتعاون مع معهد العلوم التقييمية السريرية بكندا، ونشروا نتائجها أمس في دورية (PLOS ONE) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، فحص فريق البحث سجلات ما يقرب من 10 آلاف طفل في مستشفى أونتاريو للأطفال، تتراوح أعمارهم بين 60 شهراً وما دون السنوات الخمس.

وأثبتت النتائج أن الأطفال الذين تلقوا تطعيماً كاملاً ضد الأنفلونزا انخفض لديهم خطر الدخول إلى المستشفى بسبب الإصابة بالأنفلونزا بنسبة 60 %.

وقال الباحثون إن نتائج الدراسة أظهرت أن لقاحات الأنفلونزا فعالة في خفض خطر الأنفلونزا لدى الأطفال الصغار.

ومع وجود سلالات كثيرة ومختلفة من فيروسات الأنفلونزا التي تصيب البشر، يمكن الوقاية المسبقة من فيروس الأنفلونزا الموسمية من خلال الحصول على لقاحات تقوية المناعة التي تقي الإصابة من السلالات المحتملة للفيروس.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن الأنفلونزا الموسمية تتسبب في 3 – 5 ملايين حالة إصابة خطيرة كل عام حول العالم، وما يتجاوز نصف مليون حالة وفاة، علاوة على الآثار الاقتصادية الضخمة.

وتختلف سياسات التطعيم من بلد لآخر، لكن غالباً ما يوصى بتطعيم من هم أكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا مثل الحوامل وكبار السن، ويؤخذ التطعيم في العادة قبل بدء موسم الشتاء.