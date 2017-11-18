السن المناسبة لإطعام الطفل «اللحوم الحمراء».. وكيفية تحضيرها لهُ

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)
أقرا الخبر
«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«أمير الشرقية» يعِد بإنهاء أزمة القبائل النازحة قريباً (فيديو)

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع
أقرا الخبر
«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

«صحة المدينة» تصدر عدة قرارات إدارية وتنشئ مكتباً لإدارة الإبداع

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)
أقرا الخبر
مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

مدير تعليم عسير يُقبِّل رأس معلم قطع إجازته المرضية من أجل طلابه (فيديو)

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية
أقرا الخبر
الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

الجوف.. الهلال الأحمر يدرب دوريات الأمن على الإسعافات الأولية

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض
أقرا الخبر
تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

تدريب 43 أسرة مُنتِجة لتشغيل المقاصف المدرسية بالرياض

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»
أقرا الخبر
«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

«شرطة القصيم» تنهي استعداداتها لبدء حملة «وطن بلا مخالف»

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك
أقرا الخبر
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات بتبوك

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»
أقرا الخبر
«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

«تعليم مكة» تشكِّل لجنة للتحقيق في مشاجرة «ثانوية الإمام النسائي»

ترشيحاتنا

«الحوثيون» ينشرون فضائح «المخلوع صالح»

«الحوثيون» ينشرون فضائح «المخلوع صالح»

القرود تقطع طريق «مكة – المدينة».. هل تنبأت بوقوع زلزال؟ (فيديو)

القرود تقطع طريق «مكة – المدينة».. هل تنبأت بوقوع زلزال؟ (فيديو)

مصادر: شرطة تبوك تعثر على الفتاة المختفية

مصادر: شرطة تبوك تعثر على الفتاة المختفية

«الداخلية» تكشف حقيقة فرض رسوم 500 ريال على مَن لا يحمل هوية

«الداخلية» تكشف حقيقة فرض رسوم 500 ريال على مَن لا يحمل هوية

السن المناسبة لإطعام الطفل «اللحوم الحمراء».. وكيفية تحضيرها لهُ

السن المناسبة لإطعام الطفل «اللحوم الحمراء».. وكيفية تحضيرها لهُ
0

تواصل – فريق التحرير:

تعتبر “اللحوم” مصدراً ممتازاً للبروتين الذي يُسهم بشكل كبير في تنمية العضلات وتعزيز القوة لدى الأطفال، ومع ذلك فإن جهازهم الهضمي يكون غير مستعد للتعامل مع البروتين الحيواني قبل مرور 6 أشهر على ولادته.

وفي هذا الصدَّد، قدَّم تقرير طبي عدداً من الإرشادات والنصائح بشأن تناول الأطفال للحوم، كالآتي:

1- الأسماك والدجاج: في البداية عليك إدخال السمك والدجاج على شكل مرق، والأفضل الانتظار حتى يتخطى طفلك السنة الأولى بقليل قبل البدء في تقديم الأسماك والدجاج له.

وتنصح بعض الإرشادات بالتريث حتى يبلغ 13 أو 14 شهراً قبل تقديم قطع من هذه اللحوم. ولابد أن تكون قطعاً صغيرة جداً سهلة المضغ والبلع.

2- السمك قبل الدجاج: من الأفضل تقديم الأسماك أولاً للطفل قبل الدواجن، والأفضل أن يكون السمك مشوياً بعد أن يتخطى الطفل مرحلة المرق.

3- اللحوم الحمراء: من الناحية المثالية ينصح بتقديم اللحوم الحمراء للطفل بعد بلوغه 6 أشهر ليحصل على الحديد، لكن لأن اللحوم الحمراء تحتوي على نسبة عالية من النترات قد تتداخل مع عملية نمو دماغ الصغير.

لذا، وبحسب الإرشادات الطبية فإنه من الأفضل تقديم المرق أولاً، وتقديم القليل من اللحوم الحمراء تدريجياً خلال السنوات الـ 3 الأولى من عُمر الصغير.

4- طريقة الطهي: للطفل في عمر أقل من 3 سنوات طريق الطهي لأي نوع من اللحوم بالترتيب التالي: المشوي، ثم المطبوخ على البخار، ثم المسلوق.

5- المعدل: ينصح خبراء الرعاية الصحية بتقليل عدد مرات تناول الطفل للحوم قبل سن 5 سنوات إلى مرتين في الأسبوع؛ لأن كثرتها قد تؤثر على قدرات التمثيل الغذائي لديه.

والأفضل تقديم اللحوم على العشاء وليس الغداء لإتاحة أطول وقت ممكن للهضم قبل أن يتناول الصغير وجبته التالية وهي الإفطار.

6- غسل اللحوم: من الضروري غسل اللحوم جيداً قبل طبخها، وتجنب اللحوم المصنَّعة تماماً في مرحلة الطفولة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ميليشيا «الحوثي» تستهدف أطفال اليمن بفخ منفجر على شكل لعبة (فيديو)

ميليشيا «الحوثي» تستهدف أطفال اليمن بفخ منفجر على شكل لعبة (فيديو)

هل يصح معالجة زكام الأطفال بـ«قطرات الأنف»؟

هل يصح معالجة زكام الأطفال بـ«قطرات الأنف»؟

«قاتل الأطفال المنسي» يودي بحياة مليون طفل سنوياً حول العالم

«قاتل الأطفال المنسي» يودي بحياة مليون طفل سنوياً حول العالم

التدخين السلبي يهدد الأطفال بأمراض الجهاز التنفسي

التدخين السلبي يهدد الأطفال بأمراض الجهاز التنفسي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

العلمانية ..4 وقفات فاصلة
مقالات

العلمانية ..4 وقفات فاصلة

المزيد
إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!
تدوينات حرة

إعـلامـنـا الخـيـري.. ومــاذا بـعــد؟!

المزيد
البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !
تدوينات حرة

البحث العلمي .. بوابة العلوم وشغف العقول !

المزيد
أوراق الفساد تتناثر!
مقالات

أوراق الفساد تتناثر!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>