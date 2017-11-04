فوائد تناول «الشطة» والتوابل الحارّة

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة صينية جديدة أن تناول الفلفل الحريف (الشطة) والتوابل الحارة يساعد على تقليل اشتهاء الملح في الطعام، ويمكن أن يلعب دوراً في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وضبطه في حال ارتفاعه.

وبحسب الدراسة التي أُجريت في جامعة “ثيرد ميليتاري يونيفيرستي” بالصين تبين أن الأطعمة الحريفة تقوم بخداع الدماغ لتشعر بالإشباع الذي يحققه تناول الملح.

وذكرت نتائج التجارب أن تناول الفلفل الحريف (الشطة) والتوابل الحارة يؤدي إلى تنشيط نفس مناطق الدماغ التي تنشط عند تناول الملح، وهي منطقة القشرة المدارية والجبهية.

وحثّت على استخدام التوابل الحارة والفلفل الحريف كاستراتيجية مساعدة على تقليل استهلاك الملح، والوقاية من مشاكل ضغط الدم، أو ضبط معدل الضغط في حال ارتفاعه وبالتالي حماية القلب، وتوفّر التوابل فوائد صحية منها تحسين الهضم والمناعة.