فوائد تناول «الشطة» والتوابل الحارّة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

ترشيحاتنا

بعد دقائق من الأوامر الملكية.. إيقاف شخصيات كبرى بتهم فساد مالي

بعد دقائق من الأوامر الملكية.. إيقاف شخصيات كبرى بتهم فساد مالي

«التحالف» تكشف تفاصيلَ التصدي لصاروخ باليستي شمال شرق الرياض

«التحالف» تكشف تفاصيلَ التصدي لصاروخ باليستي شمال شرق الرياض

أوامر ملكية: لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام وإعفاء لوزيريْ «الحرس» و«الاقتصاد»

أوامر ملكية: لجنة عليا لحصر قضايا الفساد العام وإعفاء لوزيريْ «الحرس» و«الاقتصاد»

«كفاءة»: لا تسخنوا سياراتكم لأكثر من 30 ثانية قبل الانطلاق

«كفاءة»: لا تسخنوا سياراتكم لأكثر من 30 ثانية قبل الانطلاق

فوائد تناول «الشطة» والتوابل الحارّة

فوائد تناول «الشطة» والتوابل الحارّة
0

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة صينية جديدة أن تناول الفلفل الحريف (الشطة) والتوابل الحارة يساعد على تقليل اشتهاء الملح في الطعام، ويمكن أن يلعب دوراً في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وضبطه في حال ارتفاعه.

وبحسب الدراسة التي أُجريت في جامعة “ثيرد ميليتاري يونيفيرستي” بالصين تبين أن الأطعمة الحريفة تقوم بخداع الدماغ لتشعر بالإشباع الذي يحققه تناول الملح.

وذكرت نتائج التجارب أن تناول الفلفل الحريف (الشطة) والتوابل الحارة يؤدي إلى تنشيط نفس مناطق الدماغ التي تنشط عند تناول الملح، وهي منطقة القشرة المدارية والجبهية.

وحثّت على استخدام التوابل الحارة والفلفل الحريف كاستراتيجية مساعدة على تقليل استهلاك الملح، والوقاية من مشاكل ضغط الدم، أو ضبط معدل الضغط في حال ارتفاعه وبالتالي حماية القلب، وتوفّر التوابل فوائد صحية منها تحسين الهضم والمناعة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تعرف على البدائل الصحية لـ«الملح»

تعرف على البدائل الصحية لـ«الملح»

طرق فعالة لعلاج مشاكل البشرة بالتوابل والأعشاب

طرق فعالة لعلاج مشاكل البشرة بالتوابل والأعشاب

تعرّف على فوائد «الجبن» الصحية وأضرار تناولها بإفراط

تعرّف على فوائد «الجبن» الصحية وأضرار تناولها بإفراط

تعرّف على مقدار الملح الصحي للطفل حسب عُمره

تعرّف على مقدار الملح الصحي للطفل حسب عُمره

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟
تقارير وحوارات

معلم الشاعر «الحربي» يروي لـ«تواصل» كيف ساعده على التخلص من «التأتأة»؟

المزيد
لو سمحت،،، أنا آسف!
مقالات

لو سمحت،،، أنا آسف!

المزيد
وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس
تقارير وحوارات

وفاة طفل صبيا داخل الحافلة تفتح ملف ضحايا الإهمال بباصات المدارس

المزيد
«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»
تقارير وحوارات

«سيف العصلب» أحد أبطال الحد الجنوبي يروي قصته لـ«تواصل»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>