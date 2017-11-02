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توجه إلى الطبيب فورا «إن لاحظت هذه العلامات» على طفلك

توجه إلى الطبيب فورا «إن لاحظت هذه العلامات» على طفلك
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تواصل – وكالات

أكدت مؤسسة القلب الألمانية أن هناك بعض العلامات التي يمكن من خلالها الاستدلال على إصابة الطفل الرضيع باضطرابات نظم القلب.

وقالت إن من أهم هذه العلامات الاضطراب والتوتر والارتجاف والصراخ الشديد رغم عدم الشعور بالجوع أو الألم، مع تعذر التهدئة من روعهم، بالإضافة إلى الشعور بالتعب والخمول والتجهم.

أما الأعراض الأخرى فهي تتمثل بالتعرق في الوجه وقِصر النفس والسعال الجاف، ويرجع سبب المرض إلى تجمع دموي في الرئة، والذي يؤدي إلى ضيق التنفس، كما يتحول لون الوجه إلى اللون الأزرق، ويتعين على الوالدين استشارة الطبيب بمجرد ملاحظة هذه الأعراض لبدء العلاج فوراً.

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بورصة تواصل

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