 نفوق آلاف الأطنان من السمك على شواطئ الكويت يثير مخاوف تلوث مياه الشرب | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

خطيب جامع الإمام تركي: الإسلام جسَّد مبدأ القوة الإسلامية تجسيداً عظيماً الرياض.. ضبط «مروِّجة عربية» تعرض المخدرات على «سناب شات» أسعار الذهب تتجه نحو أكبر خسارة منذ 7 أسابيع مصر.. البرلمان يوافق على منح الإقامة للأجانب مقابل «وديعة» في خطبة الجمعة.. إمام الحرم المكي: لن تصلح أحوال أمتنا إلا بالتوحيد الصحيح وقوة المعرفة بالله حرس الحدود بجازان يحبط تهريب ربع طن من الحشيش (صور) «رئاسة الأمر بالمعروف» تنضم للشبكة الحكومية الآمنة GSN «يسر» بالفيديو .. قصة إهداء ثمانيني 60 رأساً من الإبل لأمير مكة .. وماذا قال «الفيصل‏»؟ امام وخطيب المسجد النبوي : من لوازم الإيمان أن يعيش المجتمع المسلم في ظل الشرع المطهر «صحة جازان» توضح حقيقة فصل ٤٠٠ موظف عن العمل مُقنّعون يهاجمون استراحة بالرشاشات في سيهات فجر اليوم ويختطفون مواطناً ويقتلون آخر «الشورى» يؤيد مقترحاً بتقديم التأمين الصحي للمواطنين في القطاعين الخاص والعام

نفوق آلاف الأطنان من السمك على شواطئ الكويت يثير مخاوف تلوث مياه الشرب

0
نفوق آلاف الأطنان من السمك على شواطئ الكويت يثير مخاوف تلوث مياه الشرب

تواصل – وكالات:

قرع نفوق الأسماك على شواطئ الكويت، أجراس الإنذار، وسط مخاوف من نسبة التلوث المرتفعة، التي أكَّدَتْها جهات حكومية، في بلد يعتمد بنحو 95% من مياه الشرب فيه على محطات التحلية.

وانتشر مشهد الأسماك النافقة عبر فيديوهات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي، على شواطئ العاصمة، ووجد ردود فعل بارزة أَظْهَرَتْ حجم الأضرار الكبيرة التي تضرب البيئة البحرية الكويتية.

وقال أستاذ الكيمياء العضوية بجامعة الكويت حمد المطر، عبر حسابه بموقع “تويتر”، “جريمة بحق ثروات الكويت تقع الآن في شواطئنا من نفوق غير مسبوق أمام تجاهل حكومي وصمت رقابي، آلاف الأطنان من السمك النافق؟ أين أنتم يا نواب؟!”.

وأضاف: “سبق أن صرحت عن تلوث البحر ونفوق السمك فحركت الحكومة ضدي قضية، والجريمة التي تحدث الآن في بحرنا تحتاج وقفة من المجلس (البرلمان) وبشكل عاجل جداً!؟”.

من جانبها، قال الهيئة العامة للبيئة (حكومية)، في بَيَانٍ لَهَا، إن: “ارتفاع الملوثات الصادرة عن مخارج الأمطار ساهم في زيادة المغذيات في منطقة الجون، وازدهار الطحالب البحرية بأنواعها”.

وأَضَافَتْ أن: “التحاليل المخبرية أَظْهَرَتْ صرف مياه غير معالجة أَدَّتْ إلى وجود ملوثات بيولوجية تفوق الحدود المسموح بها بـ 23 ضعفاً مصاحبة للمياه المتدفقة من المخارج المختلفة، وأَدَّتْ إلى ازدياد المغذيات في البحر، وازدهار الهوائم النباتية الضارة التي تم رصدها”.

وأَوْضَحَت أن: “القياسات بَيَّنَتْ أن نسبة الهوائم النباتية الضارة المسجلة في الجون (جون الكويت قطعة ضحلة من المياه داخل اليابسة يقع في وسط الشريط الساحلي شمال العاصمة)، بلغت أضعاف النسب الطبيعية، وشهدت ارتفاعاً واضحاً بمعدلات الفوسفات، والمواد العالقة الكلية، والسلكيات، والمواد الهيدروكربونية البترولية الكلية”.

يُذكر أَنَّ إِنْتَاج المياه في الكويت، بِحَسَبِ إحصاءات رسمية، تبلغ 490 مليون جالون يَوْمِيّاً، نحو 95 بالمئة منها من تحلية مياه البحر، مقابل معدل استهلاك 440 مليون جالون، فيما يعد معدل استهلاك الفرد من الأعلى عَالَمِيّاً بـ500 لتر يَوْمِيّاً.

ويبلغ عدد سكان الكويت 4.4 مليون نسمة منهم 1.3 مليون مواطن، و3.1 مليون وافد.

شاهد ايضا

وفاة طفل تعرَّض للضرب المبرِّح في مدرسة بماليزيا

وفاة طفل تعرَّض للضرب المبرِّح في مدرسة بماليزيا

4 استخدامات مذهلة لـ«أكياس الشاي» المستعملة

4 استخدامات مذهلة لـ«أكياس الشاي» المستعملة

شركة طيران أمريكية تعرض 10 آلاف دولار لمن يتخلى عن حجزه بالطائرة

شركة طيران أمريكية تعرض 10 آلاف دولار لمن يتخلى عن حجزه بالطائرة

سيول «العصير» تجتاح بلدة روسية (فيديو)

سيول «العصير» تجتاح بلدة روسية (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>