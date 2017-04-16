4 فناجين قهوة يوميّاً لا تضر بالصحة

تواصل – وكالات:

أظهرت البيانات، بعد مراجعة أكثر من 740 دراسة، أن استهلاك 400 ميلِّي غرام من الكافيين؛ أي ما يعادل 4 فناجين قهوة، لا يضر بالصحة طالما لا يتم تجاوز هذه الكمية.

وتوصل الباحثون إلى أن شرب النساء الحوامل لـ 300 ميلِّي غرام من الكافيين، لا يؤثر سلباً على الصحة أيضاً. وأجرى الباحثون دراسة موسعة للأبحاث المنشورة بين عامي 2001 و2015، وقال الدكتور، إريك هنتجس، المدير التنفيذي للمعهد الدولي لبحوث السرطان: “إن البيانات المتوفرة تدعم تطوير وتنفيذ البحوث المستقبلية، المتعلقة بأثر الكافيين على صحة الإنسان”.

ومع ذلك، من المهم جدّاً معرفة المشروبات الأخرى التي تحوي الكافيين، بما في ذلك الشاي، والشوكولا الداكنة، وبعض المشروبات الغازية، وكذلك بعض الأدوية؛ وذلك لتحديد كمية الكافيين التي تدخل أجسادنا يوميّاً.