لصحة القلب.. 7 أطعمة ومشروبات ضرورية حافظ عليها

تواصل- وكالات:

ذكر تقرير نشره الموقع الأمريكي ‘‘tapoos‘‘ أن أفضل 7 أطعمة غذائية ومشروبات، تجب المحافظة على تناولها باعتبارها ضرورية لصحة القلب وتجنب الأمراض وارتفاع الكوليسترول وتقليل الالتهابات تشمل الآتي:

1.الشاي الأخضر: يحتوى على مواد مضادة للأكسدة تسمى البوليفينول فهي تمنع تلف الخلايا ومحاربة أمراض القلب.

2.المكسرات: تحتوي المكسرات على الأوميجا 3 والأحماض الدهنية التي تساعد على منع عدم انتظام ضربات القلب، وتقلل من خطر الإصابة بجلطات الدم.

3.الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مركبات الفلافونويد والتي تساعد على الحد من الالتهابات وتحسين الدورة الدموية، لذا فأن استهلاك من 60 إلى 70% من الكاكاو يساعد في الحد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية.

4.الأسماك الدهنية: سمك السلمون مصدر كبير للأحماض الدهنية أوميجا 3 التي تساعد في السيطرة على ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

5.التوت: يحتوى على الفلافونيدات وفيتامين سي، التي يمكن أن تخفض ضغط الدم وتمدد الأوعية الدموية ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

6.البطاطا الحلوة: وتحتوي على الألياف والكالسيوم وفيتامينات ‘‘ب‘‘ وحمض الفوليك، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

7.القرنبيط: وهو مصدر جيد لفيتامين سي الذي يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وهذا يعد أفضل الأطعمة للقلب.