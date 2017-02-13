6 مؤشرات تراقب من خلالها صحة «القلب»

تواصل – وكالات:

توجد بعض الفحوصات المتعلقة بسلامة وصحة الجسم يجب على الشخص إجراؤها، بصفة دورية؛ للتأكُّد من أنها في المستويات المناسبة للوقاية من أمراض القلب والتمتع بصحة جيدة.

وإليكم أهم المؤشرات التي يجب على الشخص معرفتها لمراقبة الصحة، مثل ما أوردها موقع “كليفلاند كلينك” المهتم بأخبار الصحة وهي كالآتي:

1 – الكوليسترول الضار:

يعتبر القياس الدوري لمستوى الكوليسترول LDL وهو الكوليسترول الضار، والذي يعد السبب الرئيسي لأمراض القلب المتعلقة بانسداد الشريان التاجي، في جسمك من أهم وسائل الحفاظ على صحة القلب.

2 – مؤشر كتلة الجسم MI:

لا بد من التأكُّد دَوْماً من أن مجموع نقاطك يتراوح في النطاق الصحي عند قياسك لمؤشر كتلة الجسم BMI، وهو الذي يتم من خلاله حساب الدهون في الجسم بناء على الطول والوزن. وينذر ارتفاع مؤشر كتلة الجسم، بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وارتفاع ضغط الدم والسكري.

3 – محيط الخصر:

للعلم ووفق الدراسات، فإن أصحاب الأجسام التي تشبه التفاحة، حيث تتراكم الدهون في منتصف الجسم هم أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب من أولئك الذين تكون أجسامهم على شكل الكمثرى، حيث تتراكم الدهون حول الوركين؛ لذا ينصح بقياس محيط الخصر؛ لتجنب الوقوع في خطر الإصابة بأمراض القلب وغيرها من المشاكل.

4 – الدهون الثلاثية:

كثير من الناس لا يدركون أن الدهون الثلاثية ليست نوعاً من أنواع الكوليسترول، لكن المستويات العالية من هذه الدهون في الدم ترتبط بمرض الشريان التاجي، لا سيما لدى النساء؛ لذا يتعين عليك معرفة مستوى تلك الدهون في جسمك وتعلُّم كيفية التخلص منها.

5 – ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم، أو القاتل الصامت كما يسمونه، يرتبط أحياناً بالتقدم بالعمر، وهو يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل؛ لذا فمن الضروري الخضوع لفحص دوري لضغط الدم حفاظاً على الصحة.

6 – الجلوكوز الصيامي

عندما يعجز الجسم عن إفراز الإنسولين، أو الاستجابة له بشكل جيد، فإن السكر يتراكم في الدم، ملحقاً أضراراً بالغة بالأوعية الدموية والأعصاب؛ لذا فإن معرفة مستوى السكر في الصيام أهم ما يمكن أن يوضح احتمالات التعرُّض لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.